"איך ייתכן שאנחנו, כחברה וכפרטים, עדיין שותקים, מגמגמים וחרשים מול התעללות?" | המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון קורא להתעורר ולגלות את הזהות האמיתית שלא שותקת לעולם מול עוול | "אפילו לבן הנוכל הבין אינסטינקטיבית שהעדיפות הראשונה והעליונה היא להגן על ילד בסכנה" (חרדים)
בשבוע שעבר פרסמנו על מקרה מזעזע - כאשר נער חרדי שהיה בדרכו למירון עבר התעללויות קשות בידי נהג אוטובוס, אך התיק בעניינו של הנהג נסגר - לאחר הפרסום, המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה ולפתוח מחדש את התיק לחקירה נוספת | היא הסבירה זאת ב"טענות שעלו בנוגע לאירוע" (משטרה, חרדים)
לפני שלושה חודשים נסע נער חרדי באוטובוס למירון, נהג האוטובוס הערבי איים על הנער כי ייסע לאום אל פאחם במקום למירון, ואף סרב לבקשות הרבות של הצעיר לרדת מהאוטובוס | הנער הגיש תלונה מפורטת במשטרה - אך הצטער לגלות שהתיק נסגר (משטרה, חרדים)
משרד הבריאות פרסם היום דו"ח רפואי מקיף ומטלטל המבוסס על עדויותיהם של 12 חטופים, 8 נשים ו-4 גברים, ששוחררו לאחרונה במבצע "כנפי דרור" | הדו"ח, עליו חתומה ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה, חושף תמונה עגומה של התעללות שיטתית, עינויים והזנחה רפואית שגרמו לנזקים פיזיים ונפשיים קשים ובלתי הפיכים (חדשות, בארץ)
עדויות מסמרות שיער המגיעות אלינו מרוסיה, מציגות את הדרך האכזרית בה בוחר צבאו של פוטין להוציא להורג את החיילים שערקו משדה הקרב | אכן, בצבאות רבים בעולם, כולל בישראל אגב, עריקות בזמן מלחמה משדה הקרב יכולה לגרור אחריה עונש מוות. אולם גם עבור פוטין, מדובר בדרכים יוצאות דופן באכזריותן, בה מקבלים החיילים הסוררים את עונשם המר | התחקיר של CNN - והעדויות המזעזעות משדה הקרב (חדשות, בעולם)
אם
ובתה נשפטו לעונש מאסר ממושך בעקבות מאות
מקרי התעללות בפעוטון שבבעלותן – העונש
החמור ביותר שניתן בישראל במקרים מהסוג הזה | בית המשפט קבע: המעשים המזעזעים שביצעו הנאשמות הותירו את אותותיהם בתמונת נזקים קשה (חדשות,
משפט)
שני זרים, אסירים לשעבר במערכת הכליאה הסינית האכזרית, שרדו כדי לספר את הזוועות שעברו בבית הכלא של המפלגה הקומוניסטית | "שיטת הנקודות", התעללות פסיכולוגית, הרעבה ומניעת מקלחת - הם רק מעט מזעיר ממה שעברו האסירים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון של הסורג | כדרכן של מדינות טוטליטריות, רק מעט מהמידע הפנימי זולג החוצה. באורח נדיר, הידיעה שתוארה ב-BBC הגיעה באמצעות מסכת קורונה חצויה (מגזין כיכר)
עם שובו לישראל נחשף מקצת הסבל הקשה שעבר על החטוף עידן אלכסנדר בשבי החמאס האכזרי, כאשר במשך תקופה ארוכה נכלא עידן בכלוב, כשהוא אזוק בידיים וברגליים | הוא גם הוחזק במנהרה ללא אור - לצד חטופים נוספים | בנוסףף הוא נלקח למספר רב של חקירות רק בשל היותו חייל (חדשות)