כשמרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, המכונה התקשורתית נכנסה לטלטלה תוך דקות: "אנרכיה" ו"פגיעה בשלטון החוק" הפכו למילות המפתח. אבל מעבר למעשה עצמו, האירוע הזה הציף מחדש את היבלת הכי כואבת בשיח הציבורי: השאלה היא לא רק אם חסימת רכב היא פסולה אלא למה הזעזוע התקשורתי מופעל באופן סלקטיבי כל כך. כאן מתחיל המאבק האמיתי - לא על הכביש, אלא על המנגנון שמחליט עבורנו מתי מדובר ב"מחאה לגיטימית" ומתי ב"חציית קווים" (פוליטי)
הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב | המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום (חדשות משפט)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש תגובה חריפה לבג"ץ נגד ועד עובדי גל"צ, בטענה לניסיון הטעיה מכוון | כ"ץ מאשים את עיתונאי התחנה בהגשת תצהירים כוזבים וטוען: "הם שכחו את חובתם המקצועית לבירור העובדות" (פוליטי, משפט)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הלילה במטוסו האישי אודות בדיקת MRI שביצע באוקטובר האחרון, והחל בתקיפת העיתונאים ששאלו את השאלה | הוא הבהיר שלא מדובר בבדיקת מוחו שלטענתו מתפקד "מצוין", ואף הבהיר לעיתונאיות שהן לא היו עוברות את אותו מבחן בהצלחה | "אתם רשת כושלת", אמר טראמפ לעיתונאית ששוחחה אתו (בעולם)
הארגון "הינד רג'אב", המתמחה באיסוף מידע נגד חיילי צה"ל, דרש מבית הדין הפלילי הבינלאומי להוציא צווי מעצר לרמטכ"ל זמיר, למפקדי חיל האוויר ויחידות מודיעין בכירות – בטענה למעורבות ישירה בחיסול עיתונאים פלסטינים במהלך הלחימה בעזה מול ארגוני הטרור (בעולם)
קרב הוא מלחמה רב-זירתית, באוויר, בים וביבשה. אבל המלחמה הגדולה ביותר היא על התודעה | חמאס אולי מובס וסופר את נשימותיו האחרונות, אך בכל הנוגע לתקשורת הוא יושב על השאלטר ומנצח על התקשורת העולמית שמנהלת מסע הכפשה ישראלי חסר תקדים | בן אדם אחד שהיה בתוך המערכת הסכים לחשוף את עומק הנדסת התודעה ואת מעללי עלילת הדם מהגדולה שחווינו (בבלי מגזין)
ההדלפות מישיבת סיעת יהדות התורה בכנסת נמשכות מדי שבוע, ובעקבותיהם יו"ר הסיעה ח"כ יצחק פנדרוס שיגר הודעה מאיימת: "חברי הסיעה לא יתראיינו בפני עיתונאים או כלי תקשורת, שיפרסמו הדלפות מישיבות הסיעה" | האם היא מקובלת על כל חברי הסיעה? (כנסת)
המשטרה ממשיכה בחקירת פרשת "קטאר-גייט", וגבתה היום עדות מהדיפלומט אלון פנקס, מי ששימש בעבר כקונסול ישראל בניו יורק | במשטרה שוקלים לזמן עיתונאים שהיו בקשר עם פלדשטיין, במטרה להבין את אופן עבודתו, בנוגע לפרשת קטאר (משטרה)