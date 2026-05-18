גורמים בכירים בארגוני הסיוע לעריקים חרדים אמרו לנו בשיחות סגורות שלהחלטה של המשטרה אין באמת משמעות אפקטיבית משמעותית בגלל הדד-ליין הקשוח של חצי שעה. הסיכוי ששוטרי המשטרה הצבאית יצליחו להגיע בתוך חצי שעה לזירת מעצר משטרתית היא נמוכה - וזה בלי להוסיף את העובדה שלא ברור איזה מנגנון פנימי במשטרה יפקח באמת שחצי שעה תהיה באמת חצי שעה ולא חמש דקות בשביל הפרוטוקול. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

בוקה ומבוקה ומבולקה

בזמן שהעיניים נשואות דרך קבע למלחמות הפנימיות בגזרה הליטאיות של דגל התורה ובש"ס הספרדית, דרמת ענק אמיתית מתחוללת דווקא מאחורי הקלעים של הגזרה החסידית באגודת ישראל שעומדת בפני מהפכת חילופי דורות היסטורית, במסגרתה כמעט כל הח"כים הוותיקים עשויים לפנות את מקומם לטובת כוחות צעירים ורעננים. כל הפרטים עם השמות הלוהטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אמני בית שמש במחרוזת לכבוד חג מתן תורה יאיר טוקר | 21:20

הרכבת יצאה מהתחנה

ברקע ניסיונות נתניהו להחזיר את חוק הגיוס לחיים, בכיר ב'דגל התורה' חשף בפני צוות מעייריב את מאחורי הקלעים של האסטרטגיה מבלפור - הנה ציטוט מדבריו: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב — למרות שבפועל אין לו שום רוב. אומרים לביסמוט לקיים דיונים ממושכים בוועדה, למרות שנתניהו וביסמוט מודעים היטב להנחיות היועמ"שית לפיהן צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני הקראת החוק". כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

"אבד האמון"

ובהמשך ישיר - באתר בבלי פורסמה השיחה המתוחה שהתקיימה במעונו של מנהיגה הרוחני של מפלגת דגל התורה ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, רגעים ספורים לפני פרסום המכתב ההיסטורי החריף שנכתב בכתב ידו, מכתב שהחריב סופית את מושג "גוש הימין". הציטוטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

נס גלוי

נס עצום ומבהיל התרחש במוצאי שבת האחרון בצפון, כשהרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן — בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן וראש כולל "באר יוסף" — היה מעורב בתאונת דרכים קשה ביותר, ממנה ניצל בנס גלוי ובאופן בלתי נתפס ממוות לחיים. מהדיווח של הכתב החסידי המוכשר חיים רוזנבוים עולה כי הרכב בו נסעו החסידים נהרס לחלוטין, אבל איש לא נפגע. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.