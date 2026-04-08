יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
אלבניה הציגה לעולם את דיאלה – השרה הווירטואלית הראשונה שהבטיחה לבער את השחיתות ולסלול את הדרך לאיחוד האירופי אך כעת, המהפכה הדיגיטלית המבטיחה הזו דרדרה את אלבניה למציאות פרדוקסלית מול עיני העולם כולו (חדשות בעולם)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים | אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור | ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 - אלו של דה גול, גולדה או בגין - הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה, מגזין)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתחמם כבר זמן רב על הקווים לקראת הבחירות הבאות | אחד השמות המפתיעים שייתכן שיצטרף לרשימה של נפתלי בנט הוא יועץ התקשורת ברק סרי | השניים, כך טוענים גורמים במערכת הפוליטית, שוחחו בחודשים האחרונים (פוליטי)
באמצעות שליטה מוחלטת ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), אלון מאסק מעניק חשיפה חסרת תקדים לפוליטיקאים ופעילים מהימין הקיצוני ברחבי אירופה | אנליזות חדשות מגלות כיצד תגובותיו, שיתופיו והופעותיו הציבוריות שינו את מאזן הכוחות בבחירות ברחבי היבשת, העלו חששות להתערבות זרה וחייבו את שלטונות האיחוד האירופי לבחון האם האלגוריתם של X הופך לכלי פוליטי מסוכן שמערער את הדמוקרטיה (בעולם)
ויכוחים פוליטיים במפגשים חבריים חושפים תופעה רחבה: ככל שאנחנו מתבגרים, כך גובר הרצון ביציבות וזהירות על פני שינוי וחדשנות. מחקרים בפסיכולוגיה, סוציולוגיה וגנטיקה מראים שמדובר לא רק בעמדות אישיות - אלא בדפוס אנושי עמוק שמושפע מגיל, ניסיון חיים, חרדה משינוי, ואף מהתרבות בה גדלנו (פסיכולוגיה)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)