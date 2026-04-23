השר מיקי זוהר ( צילום: Photo by Tomer Neuberg/Flash90 )

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייצב הבוקר (חמישי) פעם נוספת במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות המכונה 'יד לוחצת יד'. זוהי החקירה השנייה של השר בפרשה, לאחר שבחקירה הראשונה נחקר במשך 11 שעות רצופות.

על פי ההודעה מלשכת השר, זוהר הבהיר לחוקרים כי "מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית". החקירה מתנהלת בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החקירה התאפשרה באישור היועמ"ש החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה. במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים תמורת הטבות פוליטיות וכלכליות. כזכור, בחקירה הראשונה שנמשכה 11 שעות, השר זוהר מסר בסיומה כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות". לדבריו, הוא ניצל את ההזדמנות "כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם".

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

פרשה נרחבת עם מאות חשודים

פרשת השחיתות בהסתדרות, המכונה 'יד לוחצת יד', עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה. במסגרת החקירה הרחבה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו.

בין החשודים המרכזיים בפרשה - יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ואשתו, שמרצים מעצר בית. לפני כחודש קיבל בר-דוד אישור לחזור לביתו בקריית אונו כדי להשלים את מעצר הבית שלו, לאחר שעד אז העביר את מעצרו בבית של בנו בבאר יעקב בשל תנאי שחרורו שכללו ריחוק מאשתו ומשאר המעורבים בפרשה.

ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות שנעצר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

'אין לי כל קשר לפרשה'

השר זוהר טען בעבר כי "כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות' - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור". לדבריו, קשרי חברות עם מעורבים בפרשה אינם מהווים בסיס לחשד פלילי.

פרקליטו של סוכן הביטוח עזרא גבאי, מהחשודים המרכזיים בפרשה, מסר בתגובה: "בין מרשי מר עזרא גבאי סוכן הביטוח לבין השר מיקי זוהר יש יחסי חברות קרובים, מעולם השר לא סייע למרשי בזכיה במכרז לביטוח או בדבר אחר. וכמובן שמרשי לא נתן דבר שאין לו חוקי".

בסיום החקירה הראשונה, זוהר סיכם את דבריו בהצהרה: "אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזו כליכודניק גאה, ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה".