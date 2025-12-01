חודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום אישור לחזור לביתו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים | עד כה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה (משטרה)
עדויות ומקורבים לשעבר טוענים כי גולן חיברה בין סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי לבין איש הליכוד בדירקטוריון קק"ל – וכי השניים נפגשו תכופות במשרדו. באחת הפגישות נכח גם השר מיקי זוהר. לפי הערכות: כך נפתח צוהר נוסף לפרשת "יד לוחצת יד" (חדשות)
בית המשפט דן היום בפרשת השחיתות בהסתדרות, שלפי דברי המפכ"ל היא אחת מהפרשות הכי חמורות שהייתה במדינה והורה לעצור מספר חשודים למשך שמונה ימים. במקביל נחשף, את אחת הדרכים בהן תכננו החשודים להרוויח כסף | הפרטים (חדשות)
מבקר המדינה סיפר כי רצה לבדוק את החשדות לשחיתות בהסתדרות לפני תקופה, אך היו כאלו שניסו למנוע זאת | המבקר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בביצוע הביקורת, תוך תיאום עם גורמי אכיפת החוק, כדי לא לפגוע בחקירה המתנהלת כעת (חדשות)
ראש העיר קרית גת כפיר סויסה הוא אחד מהבכירים שנחקרו במסגרת הפרשה שזכתה לשם "יד לוחצת יד" | סויסה הוא אחד מראשי העיר שנחקרו בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות | לדברי לשכתו, "בפעילותו הציבורית לא נפלה רבב מעולם וטוהר המידות הוא נר לרגליו ומשכך, הדברים יתבהרו בקרוב" (בארץ)
פרשת "יד לוחצת יד" מטלטלת את המשק הציבורי ואת ההסתדרות, עם חשיפת מנגנון "תן וקח" לכאורה שפעל בין יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, לאיש עסקים בכיר בתחום הביטוח | יותר מ-350 איש בעבירות שוחד, הפרת אמונים והלבנת הון, ונוגעת לבכירים ברשויות מקומיות ובתאגידים ממשלתיים מרכזיים (חדשות בארץ)