השר זוהר מזהיר את טורקיה: 'תמצאו את עצמכם במצב גרוע יותר'

שר התרבות והספורט מיקי זוהר השיב בחריפות לאיומים החוזרים ונשנים של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כלפי מדינת ישראל. בראיון שנערך בימים האחרונים, התייחס השר לאמירות הנשיא הטורקי על הקמת צבא לכיבוש ישראל, ומסר מסר ברור: "הם מוזמנים לנסות".

כאשר המראיין הזכיר את דברי ארדואן על כוונתו להגיע לכיוון מדינת ישראל ולהקים צבא לכיבושה, השיב השר זוהר בביטחון: "יש גם ארגונים שחשבו אותו דבר ותראה איפה הם נמצאים היום. אם גם הטורקים חושבים אותו דבר, הם ימצאו את עצמם בסיטואציה אפילו יותר גרועה".

דבריו של השר זוהר מגיעים על רקע פעילות טורקית מוגברת בזירות שונות כנגד ישראל. בימים האחרונים יצא מנמל טורקי משט ימי לכיוון רצועת עזה, במטרה מוצהרת לשבור את המצור הימי. צה"ל פועל להשתלטות על כלי השיט, תוך שמירה על ריבונות ישראל במרחב הימי.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו האיומים מאנקרה כלפי ישראל, כאשר ארדואן חוזר ומשמיע הצהרות תוקפניות בנושא. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי מדובר בעיקר ברטוריקה פוליטית המיועדת לצריכה פנימית בטורקיה, ולא באיום ממשי על ביצוע פעולה צבאית.

במקביל, נחשפו לאחרונה פרטים על פעילות מחבלי חמאס בשטח טורקיה, כאשר פעילי הארגון עוברים הכשרות צבאיות במועדוני קליעה ואף מקבלים רישיונות להטסת כטב"מים. מידע מודיעיני מצביע על כך שטורקיה משמשת בסיס עורפי לבניית כוח צבאי של הארגון, תוך ניצול פרצות במערכת האזרחית.