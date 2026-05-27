סערת ה-AI: תמונת קונספט של פורשה הוסרה לאחר ביקורת חריפה

סערה נוספת סביב שימוש בבינה מלאכותית בתעשיית הגיימינג: Epic Games - אחת מחברות פיתוח ופרסום משחקי הווידאו והתוכנה המובילות בעולם המוכרת בעיקר בזכות יצירת הלהיט העולמי Fortnite - הסירה תמונת קונספט שפרסמה בחשבונות Unreal Engine, לאחר שמשתמשים זיהו בה סימנים ברורים ליצירה באמצעות AI - כולל שגיאות גרפיות ולוגו זר ולא מוסבר.

התמונה, שפורסמה כחלק מקידום שיתוף פעולה בין Fortnite לבין דגם Porsche Cayenne Turbo Electric, הציגה את הרכב בסביבה המזוהה עם המשחק, כשברקע מופיעים אוטובוסי הקרב (Battle Bus) של המחשק. אלא שגולשים חדי עין הבחינו במהרה בפרטים חריגים: מספר חלונות לא עקבי בין האוטובוסים, כיתוב משובש על סמל פורשה בקדמת הרכב, וטקסטים בלתי קריאים על אובייקטים שונים בסצנה.

האלמנט הבולט ביותר היה הופעת לוגו המזכיר את סמל האגרוף של Riot Games על אחד הבלונים - פרט שמעורר תהיות, שכן Riot אינה חלק מהשיתוף בין Epic לפורשה. הופעה זו חיזקה את החשד כי מדובר בתמונה שנוצרה באמצעות מודל AI, אשר "ערבב" בין מקורות מידע שונים.

בעקבות הביקורת, Epic Games הבהירה כי לא יצרה את התמונה בעצמה. בהצהרה לאתר PCGamesN נמסר כי החומר הוויזואלי סופק על ידי פורשה, וכי מדובר בהדמיה קונספטואלית בלבד - שאינה מופיעה במשחק Fortnite עצמו. לפי פורשה, שיתוף הפעולה כלל סביבת תצוגה אינטראקטיבית בתוך קונפיגורטור הרכבים שלה, המבוססת על Unreal Engine, והדימוי המדובר ככל הנראה נוצר במסגרת פרויקט זה.

לצד זאת, ייתכן כי הופעת הלוגו של Riot Games אינה מקרית לחלוטין: בין פורשה ל-Riot מתקיים שיתוף פעולה פעיל. מודל AI שעובד על חומרים הקשורים לפורשה עשוי היה לשלב אלמנטים ממקורות אלו בטעות.

האירוע מצטרף למתיחות מתמשכת בין Epic Games לבין קהילת השחקנים סביב שימוש בבינה מלאכותית. כבר בסוף 2025 עלו טענות לשימוש ב-AI בתוכן של Fortnite, אם כי חלקן הופרכו על ידי אמנים מקוריים. Epic מצדה הצהירה כי לא תשלב AI במצבי המשחק הרשמיים שלה, אך נמנעה מאיסור על שימוש בתמונות AI בתוכן שנוצר על ידי משתמשים.

מנכ"ל החברה, טים סוויני, אף ציין בעבר כי "בינה מלאכותית תהיה חלק כמעט מכל תהליך יצירה בעתיד" - אמירה שממשיכה לעורר דיון, במיוחד בכל פעם שמקרה שנוי במחלוקת כמו זה צף מחדש.