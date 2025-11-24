תמונה פרסומית שיוצרה כחלק משיתוף פעולה בין משחק הוידאו Fortnite לפורשה עוררה חשד לשימוש בבינה מלאכותית, עם שגיאות ויזואליות ולוגו לא מוסבר של Riot Game | Epic מיהרה להתנער והפנתה את האחריות לפורשה (בעולם)
קונספט פוליגון החדש של פיג'ו מציג חזון נועז ועתידני לדור הבא של דגמי 208 - עם דגש על קיימות, עיצוב ייחודי וטכנולוגיות היגוי מהפכניות בהשראת עולם המשחקים | היכונו להכיר מושגים כמו "Hypersquare" ודלתות גאלווינג, שהופכים את המכונית העירונית למעבדה של חדשנות על גלגלים (רכב)
היצרנית הקוריאנית הציגה בתערוכת מינכן 2025 דגם קונספט חדש וססגוני בשם THREE, המהווה הצצה לעיצוב ולכיוון של ה־IONIQ 3, רכב חשמלי קומפקטי שיתחרה בדגמי ה־EV הפופולריים באירופה | הדגם מאופיין בקווים דרמטיים, עיצוב חדשני ופתרונות יצירתיים בתא הנוסעים, והוא צפוי להוות בסיס לגל הבא של רכבי יונדאי החשמליים (רכב)
אאודי חושפת את קונספט C – רודסטר חשמלית דו־מושבית שמגלמת את פילוסופיית העיצוב החדשה של החברה | הקונספט מציג עיצוב מינימליסטי, קווים נקיים ופרופורציות אתלטיות. גג קשיח נפתח חשמלית, תאורה חדשה עם חתימה ייחודית וחומרים איכותיים כמו אלומיניום אנודייז וטיטניום יוצרים חוויית יוקרה מודרנית | אאודי מציבה כאן אבן דרך שתשפיע על הדגמים הסדרתיים הבאים ותעצב את עתיד המותג בעידן החשמלי (רכב)
במהלך שבוע הרכב במונטריי, חשפה קדילאק את הקונספט החדש Elevated Velocity - רכב שטח חשמלי בהשראת עיצובי העתיד של סדרת ה-V היוקרתית | עם דלתות גאלווינג עצומות, גוף אווירודינמי מתוחכם ותאורת LED מרהיבה, הרכב מדגים את הכיוון העיצובי אליו שואפת קדילאק בעשור הקרוב | בפנים מצפה לנוסעים חוויית פרימיום אדומה - בין עור נאפה יוקרתי לבד בוקלה מחוספס ואביזרי מתכת וברזל מוברש (רכב)
רכב הקונספט המהפכני בעל שלוש הדלתות של חברת היוקרה הבריטית משלב פרופורציות מסיביות ומרשימות עם מערכת תאורה מורכבת ומתקדמת ותא נוסעים יוקרתי המשלב מסכים דיגיטליים חדשניים לצד בקרות פיזיות מעוטרות בפירוט אומנותי (רכב)
הקונספט החדש של מרצדס-AMG חושף את עתיד רכבי העל החשמליים: עיצוב פורץ דרך, טכנולוגיית הנעה מתקדמת עם שלושה מנועים וטעינה מהירה במיוחד, לצד שימוש בחומרים חדשניים כמו צבע אלקטרולומינסנטי – כל אלה מביאים את עולם הביצועים לרמה חדשה ומציבים את מרצדס בחזית החדשנות של תעשיית הרכב (רכב)
כחלק ממערך השינויים שעורכת מרצדס בסדרת הרכבים שלה היא מציעה שיפורים משמעותיים, בעיצוב ומערכות הפנימיות | חלק מהדגמים החדשים יהיו בעלי יכולות מתקדמות, אחד הדגמים אף עתיד להיות הרכב המהיר ביותר של החברה עד כה (רכב)
חברת העיצוב האיטלקית, המקימה את מטה הפעילות האמריקאי שלה באזור דטרויט, מציגה את יכולותיה באמצעות טנדר חשמלי מהפכני המשלב עיצוב חד ופוטוריסטי עם יכולות שטח מתקדמות, מנועים חשמליים בגלגלים וחומרים ידידותיים לסביבה (רכב)