בפעם הראשונה מאז 2012 מתפקדי הליכוד יוצאים לבחור את מרכז המפלגה | במקום 3,500 חברים, נבחרים בעצם המאזנים הפנימיים של המפלגה - ומי שיקבל את התמיכה הגדולה ביותר יקבע מי ישלוט בכסף ובכוח של התנועה. השרים זוהר, כהן וכ"ץ בקרב חזיתי (פוליטי, בארץ)
עדויות ומקורבים לשעבר טוענים כי גולן חיברה בין סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי לבין איש הליכוד בדירקטוריון קק"ל – וכי השניים נפגשו תכופות במשרדו. באחת הפגישות נכח גם השר מיקי זוהר. לפי הערכות: כך נפתח צוהר נוסף לפרשת "יד לוחצת יד" (חדשות)
השר מיקי זוהר מכחיש שנתניהו לחץ אליו למנות את בנו לתפקיד במוסדות הציוניים וטוען ״זה היה רעיון שלי״ | על מפלגות האופוזיציה: "הם ידעו שעתיים לפני על יאיר נתניהו, אבל חזרו בהם רק אחרי שהדבר התפרסם" | "תראה את הראיונות שלו בתקשורת ותבין שכן. הוא מדבר באופן רהוט בשפה האנגלית" (פוליטי)
משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש הבוקר (יום רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כשלצדו שורת שרים וחברי כנסת שהגיעו לתמוך בו וקראו לביטול המשפט | במקביל, שר המשפטים יריב לוין הודיע כי יקדם חוק שיאפשר לצמצם או לבטל את דיוני המשפט, בטענה שקיומו מנוגד לצדק ולטובת המדינה (חדשות משפט)
שלושה חודשים לאחר ששר המשפטים יריב לוין אמר בריאיון רדיו כי פרשן חדשות 14 יעקב ברדוגו סחט אותו, המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד איש התקשורת | בחודש מאי האחרון האשים לוין את ברדוגו בסחיטה באיומים | "הוא דרש ממני דברים אישיים, ואיים עלי אם לא איענה לדרישות" אמר (משטרה)
באופן חריג, טראמפ כתב פוסט ברשת החברתית, בו הוא מהלל ומשבח את נתניהו ואף קרא לבטל את משפטו | יו"ר ועדת החוקה, חה"כ רוטמן, מתח ביקורת על ההתערבות בעניינים הפנימיים של ישראל | השרים קרעי וזוהר מיהרו לתמוך במהלך (פוליטי, מדיני)
למרות דרישת היועמ"שית להחליט באופן מיידי על ועדת חקירה ממלכתית של אירועי מתקפת החמאס, בשמחת תורה - הממשלה דחתה את הקמת הועדה למועד בלתי ידוע, בטענה שעכשיו זה לא הזמן | השר חיים כץ אמר במהלך הדיון בנושא: "רק במדינה של דבילים אלוף לוקח עבורו עורך דין בזמן מלחמה" (חדשות בארץ, פוליטי)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)
דקות לאחר שחרורן של שלוש החטופות, רומי גונן אמילי דמארי ודורון שטיינברכר מהגיהנום שעברו בשבי חמאס ושבו הביתה לחיק משפחותיהם המתגעגעות, כתב ח"כ איימן עודה פוסט מקומם ומרתיח, במערכת הפוליטית הגיבו (חדשות, פוליטי)
בסביבת ראש הממשלה מעוניינים להשאיר בידי הליכוד את משרדי הממשלה, שהתפנו אחרי התפטרות השרים מעוצמה יהודית, מתוך תקווה שבן גביר ישוב לממשלה | השרים אמסלם, דיכטר וזוהר מובילים את בורסת השמות לקבל את תיקי עוצמה יהודית (פוליטי)