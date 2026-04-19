השר זוהר נחקר בפרשת ההסתדרות: 'אין לי קשר לסיפור'

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 זימנה היום (ראשון) לחקירה שר מכהן, במסגרת חקירת פרשת ההסתדרות שזכתה לכינוי 'יד לוחצת יד'. השר מיקי זוהר הגיע למשרדי היחידה ומסר את גרסתו לחוקרים.

בתגובתו לאחר החקירה, מסר השר זוהר: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

השר הוסיף והבהיר: "קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

פרקליטו של סוכן הביטוח עזרא גבאי מסר בתגובה: בין מרשי מר עזרא גבאי סוכן הביטוח לבין השר מיקי זוהר יש יחסי חברות קרובים‏, מעולם השר לא סייע למרשי בזכיה במכרז לביטוח או בדבר אחר. וכמובן שמרשי לא נתן דבר שאין לו חוקי. כפי שאמרנו מלכתחילה התיק הזה יוליד עכברון קטן שלא יצדיק העמדה לדין.

כזכור, פרשת 'יד לוחצת יד' התפוצצה לפני תקופה עם מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, אשתו, סוכן הביטוח עזרא גבאי ובנו, לצד שורה של בכירים בהסתדרות ובתפקידי יו"ר ועדי עובדים ברשויות מקומיות.