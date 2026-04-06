המשטרה עיכבה הבוקר ראש עיר גדולה בדרום בחשד שביצע עבירות שחיתות חמורה | במרכז החקירה: חשד למעילה של מיליוני שקלים של ראש העיר, ובכירים נוספים בעירייה - באמצעות קרן קהילתית | מדובר באחת הערים המופגזות ביותר במלחמה, שקיבלה תרומות רבות בעקבות המצב (בארץ)
המחלקה לחקירות שוטרים הסירה הבוקר את צו איסור הפרסום שהוצא בחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין וחשפה את החשדות כנגדו - זאת בעקבת חשיפת הפרשה החדשה הבוקר, שבמסגרתה נעצרו, בין היתר, ראש עיר לשעבר, מקורביו ובכירים בארגון הפשיעה בכרי | לפי מח"ש, בנימין חשוד כי היה בקשר עם ראש העיר לשעבר, עימו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה לגורמים המוסמכים, ואף שיתף אותם במידע משטרתי (חדשות)
אחרי שנחקר אמש במח"ש בפעם השנייה למשך שעות ארוכות, המפכ"ל החליט להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כמפקד להב 433 | מדוברות המשטרה נמסר כי "מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי, עומד על החלטתו שניצב מני בנימין יחזור לתפקידו כר' להב, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו" (משטרה)
מח"ש שיחררה הערב את ראש להב 433 ניצב מני בנימין, לאחר שבמהלך חקירתו הארוכה סירב לחתום על תנאי הרחקה מקצין ביחידה | חקירתו היום נמשכה שעות מעבר למצופה | עורך דינו מסר כי ניצב בנימין חתם על התנאים "תחת מחאה" ושוחרר בתנאים שנכפו עליו | במח"ש מכחישים (משטרה)
מח"ש זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433 מני בנימין | בין הבכירים שזומנו להעיד – ראש אגף החקירות ומפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית | גורם בכיר באכיפת החוק אמר "ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו" (משטרה)
במקביל לסערת הפצ"רית, הבוקר התפוצצה פרשת שחיתות לכאורה בהסתדרות | עשרות חשודים נעצרו ומאות נחקרו במסגרת פרשת השחיתות שכוללת בכירים בהסתדרות ובמשק | בשעה האחרונה הורה בית המשפט להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד בשמונה ימים | על פי המשטרה "זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל" (חדשות)
פרשת "יד לוחצת יד" מטלטלת את המשק הציבורי ואת ההסתדרות, עם חשיפת מנגנון "תן וקח" לכאורה שפעל בין יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, לאיש עסקים בכיר בתחום הביטוח | יותר מ-350 איש בעבירות שוחד, הפרת אמונים והלבנת הון, ונוגעת לבכירים ברשויות מקומיות ובתאגידים ממשלתיים מרכזיים (חדשות בארץ)
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 סיימה חקירה מורכבת שעסקה בהעברת שוחד לבכירים במדינה באפריקה, במטרה להבטיח זכייה במכרזים ביטחוניים | על פי החשד, שני ישראלים בשנות ה-50 לחייהם גרפו רווחים של עשרות מיליוני אירו (בארץ)
חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר ואזרח נוסף, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה | לפי החשד, ארגון פשע הצליח לחדור ליחידת להב 433 ולקבל מידע רגיש | אחד העצורים: סגן-ניצב שהיה מעורב בחקירת ראש הממשלה נתניהו ופוליטיקאים נוספים | כל הפרטים (בארץ)