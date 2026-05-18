מבצע מעצרים נרחב בארגון 'דכה': בכירי ארגון הפשיעה נעצרו

המעצרים בארגון דכה ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע אכיפה משמעותי התבצע הבוקר (שני) במתחם פרדס דכה בתל אביב, כאשר כוחות היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 יצאו למעצרים רחבי היקף של בכירים בארגון הפשיעה דכה. המבצע, שבוצע בשיתוף רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון, הוביל למעצרם של שמונה חשודים ועיכובם של נוספים.

החקירה, שהתנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי בכוח משימה מיוחד, התמקדה בעבירות חמורות המתבצעות במתחם פרדס דכה. על פי החשדות, החשודים הטילו אימה על חברות קבלניות גדולות הבונות פרויקטים באזור, סחטו אותן באיומים וכפו עליהן שירותים שונים בתחום הבנייה, התשתיות והשמירה. במהלך המבצע, שבוצע בליווי לוחמי החטיבה למלחמה בטרור והמשמר הלאומי של מג"ב יחד עם שוטרי מחוז תל אביב, נתפסו כלי ירייה מסוג איירסופט, כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב ונכסים נוספים. החיפושים התבצעו ביפו ובדרום הארץ במקביל, במסגרת מהלך מתוזמן ומתואם. שליטה מוחלטת על העבודות במתחם החשד המרכזי שעולה מהחקירה הוא שהחשודים פעלו באופן שיטתי לשלוט בכל העבודות המתבצעות במתחם פרדס דכה. לפי החשדות, הם גבו דמי חסות מחברות קבלניות, כפו עליהן שירותים שונים והרחיקו נותני שירות אחרים מהאזור, כל זאת תוך שימוש באיומים והטלת אימה.

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

הכספים האסורים שהתקבלו מכפיית השירותים, בשווי מוערך של מיליוני שקלים, הולבנו על פי החשד באמצעות חברות של אחרים ששימשו כסות לפעילות הפלילית. במקביל, החשודים ביצעו עבירות כלפי רשויות המס, תוך גרימת נזק כספי משמעותי לחברות הקבלניות שנפלו קורבן לסחיטה.

יצוין כי פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי פרוטקשן וסחיטת דמי חסות שנחשפו בתקופה האחרונה ברחבי הארץ, תופעה שמעוררת דאגה רבה בקרב גורמי האכיפה.

חקירה מקיפה בשיתוף רשויות המס

החקירה הסמויה התנהלה בשיתוף פעולה הדוק בין היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון. המעבר לשלב הגלוי של החקירה בוצע הבוקר בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, המפקחת על ההליכים המשפטיים.

החשודים שנעצרו הובאו לחקירה במשרדי להב 433, שם הם נחקרים על ידי חוקרי היחידה. בסיום חקירתם יובאו החשודים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית המשפט, שם תוצג התשתית הראייתית שנאספה במהלך החקירה הממושכת.

גורמים בכירים במערכת האכיפה מדגישים כי המבצע משקף את הנחישות להילחם בתופעת הפרוטקשן וסחיטת דמי החסות, שפוגעת קשות בעסקים ובחברות קבלניות. המשך החקירה צפוי לחשוף פרטים נוספים על היקף הפעילות הפלילית במתחם ועל נפגעים נוספים שעשויים להיות מעורבים.

עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך, בכפוף להתפתחויות בחקירה ולהחלטות בית המשפט בנוגע למעצר החשודים.