דרמה בתימן: האם הבת של סאדם חוסיין מערערת את שלטון החות'ים?

הכל התחיל בזהות חבויה שנשמרה בסוד במשך שני עשורים: אישה המכונה "מירה", הטוענת כי היא בתו של נשיא עיראק לשעבר סאדם חוסיין.

לפי כלי תקשורת בתימן, מירה הגיעה לתימן כפליטה לאחר נפילת משטר סדאם ב-2003 וקיבלה הגנה אישית מנשיא תימן דאז, עלי עבדאללה סאלח. כדי להסתיר את זהותה מסיבות ביטחוניות, סאלח העניק לה מסמכי זהות תימניים תחת השם "סומאיה" ושיכן אותה בבית מאובטח בצנעא כחלק ממשפחת אל-זובאירי המקומית.

הסכסוך שהצית את האש

השקט הופר לאחר רצח הנשיא סאלח ב-2017. החות'ים החלו להחרים נכסים של מקורביו, ובתוכם את ביתה של מירה. הבית, על כל תכולתו, נתפס על ידי פארס מנאע, בכיר חות'י וסוחר נשק ידוע. לאחר שנה של מאבקים משפטיים עקרים, פנתה מירה לשייח' חמד פדגהאם, מנהיג רב-השפעה משבט "דהם" במחוז אל-ג'וף, שפרש עליה את חסותו השבטית.

המתח הגיע לשיאו בשיחות תיווך מול ראש המודיעין החות'י, אבו עלי אל-חאכים. החות'ים ניסו לבודד את מירה וללחוץ על השייח' לסגת מהתיק, אך הם סירבו. כאשר ניסו השניים לעזוב את הבירה לכיוון מחוז אל-ג'וף, הם נעצרו במחסום חות'י באזור אל-חתאריש ומוחזקים שם ביומיים האחרונים.

בסרטון שהתפרסם בימים האחרונים בתימן נראה דובר המייצג את ההתקוממות השבטית אומר: "אנו נוהרים לכאן עבור סוגיית השייח' מוחמד בן ראשד בן פדגהאם ובת חסותו, בתו של סדאם חוסיין". הוא מבהיר כי השבטים דורשים את שחרורם המיידי וכי המאבק אינו פוליטי, אלא מאבק על "כבוד ושם טוב"

מלחמה פנימית?

שבטי אל-יתמה, המונים כמה עשרות אלפי בני אדם והיו עד כה נייטרלים או תומכי חות'ים הכריזו על גיוס כללי ומאיימים בפעולה צבאית אם מירה והשייח' לא ישוחררו לאלתר.

בעוד הארגון מתמקד בתקיפת ספינות בים האדום ובירי לעבר ישראל, נדמה שהוא מאבד את הלגיטימציה המקומית שלו. זעם ציבורי נרחב מתפרץ נגד מה שנתפס כברוטליות ושחיתות של בכירי הארגון. זהו הסכסוך השבטי השני בתוך חודש במחוז אל-ג'וף, שמעיד על היחלשות אחיזת החות'ים באזורי המפתח של תימן.