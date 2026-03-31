מיליציה עיראקית חשפה תיעוד של פגיעה מדויקת במסוק "בלאק הוק" ובמערכת מכ"ם מתקדמת בבסיס צבאי מאובטח בבגדד. המתקפה, שבוצעה באמצעות רחפני סיב אופטי חסיני שיבוש, עברה ללא כל תגובה מצד מערכות ההגנה האמריקאיות ש"נרדמו בשמירה" (תקיפה והגנה)
תיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגע הפגיעה המדויקת של רחפן FPV בלב בסיס "ויקטורי" המאובטח בעיראק | התקיפה, שבוצעה על ידי מיליציות הנתמכות על ידי איראן, מסמנת עליית מדרגה מדאיגה באיום הרחפנים הזולים על יעדים אסטרטגיים (העולם הערבי)
מאז פרוץ המלחמה מול איראן בסוף פברואר, עיראק הפכה לזירה בוערת של חילופי מהלומות בין צבא ארצות הברית למיליציות הפרו-איראניות | בלב המהומה, חיסולו של בכיר "גדודי חיזבאללה" שהיה אמון על חטיפתה של החוקרת אליזבת צורקוב בבגדאד (העולם הערבי)
חנניה, מישאל ועזריה - לאחר שסירבו להשתחוות לפסל הזהב של נבוכדנצר, נזרקו לכבשן האש ויצאו ממנו חיים. אולם מיד עם צאתם מן הכבשן הם כמעט נעלמים מן הכתובים | הגמרא במסכת סנהדרין שואלת: "להיכן אזלו?" ומביאה שלוש דעות | ישראל שפירא בעקבות ארבעת המקומות המיוחסים לקבריהם (היסטוריה)
מסע עומק מטלטל אל המדינה שנקרעת בין אחיזה איראנית לרוחות שינוי מפתיעות. בעוד המיליציות משגרות כטב"מים לישראל, בבגדאד מתנהל מאבק יצרי על עתיד האזור והמורשת היהודית האבודה. האם עיראק היא המפתח ליציבות, או המרעום שיצית את המלחמה הבאה? (בעולם)
אחרי קריאת מנהיגם ל"מלחמה כוללת" ותמיכה באיראן נגד איומים אמריקאים, מחבלי גדוד כתאב חיזבאללה בעיראק תועדו עוטים תכריכים לבנים וחותמים על מוכנות להפוך למתאבדים כדי להגן על "האומה האסלאמית" | גם מזכ"ל המיליציה חתם (העולם הערבי)
משרד החוץ הבריטי פרסם עדכון אזהרה לאזרחיו לגבי נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן |ההודעה פורסמה על רקע המתיחות המתגברת באזור, כאשר נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" הגיעה למזרח התיכון (בעולם)
מה עושה שטר עם דיוקנו של הדיקטטור המודח סדאם חוסיין על שולחנו של דונלד טראמפ במאר-א-לאגו? | המפגש עם השליח המיוחד החדש לעיראק חשף פרט מפתיע שהצית גל של ספקולציות והיחס של טראמפ למזרח בתיכון (העולם הערבי)
עיראק חזרה בה היום מהחלטה קודמת להכניס את חיזבאללה והחות'ים לרשימת ארגוני הטרור, ככל הנראה בעקבות לחץ פנימי של גורמים שיעיים במדינה | ההחלטה הקודמת לפני כשבועיים גרמה ללחץ גדול אצל חיזבאללה והחות'ים - שדרשו הסברים ואף להעמיד לדין את מי שיצר את הרשימה המקורית, היום כאמור הרשימה עודכנה (מדיני)