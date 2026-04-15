הפסקת אש? איראן ממשיכה לתקוף באין מפריע במדינה שכנה

תקיפת רחפן, שבוצעה לפי הדיווחים על ידי איראן או מיליציה פרו איראנית, הרגה אישה כורדית בצפון עיראק | לפחות שתי תקיפות התרחשו באזור מאז הפסקת האש שהוכרזה בשבוע שעבר (בעולם)

תקיפת רחפן, שבוצעה לפי הדיווחים אתמול (שלישי) על ידי או מיליציה פרו־איראנית, הרגה אישה כורדית באזור כורדיסטן שבצפון עיראק.

לפי דיווח של רשת רודאו, "חברה צעירה בארגון 'קומלה של פועלי כורדיסטן', קבוצת אופוזיציה כורדית, מתה מפצעיה לאחר שנפצעה בתקיפת רחפן מוקדם יותר באותו יום", כך מסר גורם ביטחוני בכיר.

התקיפה היא חלק מגל רחב של יותר מ-700 מתקפות רחפנים וטילים נגד אזור כורדיסטן, שבוצעו על ידי איראן ומיליציות הנתמכות על ידה מאז תחילת התקיפות האמריקאיות והישראליות נגד איראן ב-28 בפברואר.

לפי הדיווחים, אתמול הותקפו גם מחנות נוספים של קבוצות אופוזיציה כורדיות. מקור במפלגת הדמוקרטים של כורדיסטן האיראנית מסר כי בוצעה תקיפת רחפן נוספת על מחנה "אזאדי" בעיר קויה.

גורמים מסרו כי "שני מחנות של קבוצות אופוזיציה כורדיות הותקפו ברחפנים, מה שהוביל למספר פצועים".

משרד הפנים של ממשלת חבל כורדיסטן מסר כי לפחות שתי תקיפות התרחשו באזור מאז הפסקת האש שהוכרזה בשבוע שעבר.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
