הפנטגון מכריז מלחמה: בישראל עדיין מתעלמים מהסכנה

משרד ההגנה האמריקני (הפנטגון) הכריז היום (רביעי) על מהלך דרמטי במסגרתו סווגו שלוש מהחברות הסיניות הגדולות בעולם – יצרנית הרכב החשמלי BYD וענקיות הטכנולוגיה עליבאבא ובאידו – כגופים המסייעים לצבא סין. ההחלטה מצרפת את החברות הללו לרשימה שחורה הכוללת כמעט 200 תאגידים סיניים, ומהווה הסלמה משמעותית במתיחות הגוברת בין שתי המעצמות.

הטיעון המרכזי של הממשל האמריקני הוא שהחברות הללו משמשות כלי בידי המשטר בבייג'ינג לצורך הסבת טכנולוגיות אזרחיות לשימושים צבאיים. על פי הדיווחים, ההחלטה נחשפה כבר בתחילת השבוע, אך קיבלה אישור רשמי רק היום.

השלכות מיידיות ועתידיות

המשמעות האופרטיבית של המהלך תורגש בשני שלבים עיקריים: בטווח המיידי, עד סוף החודש הנוכחי, ייאסר על כלל זרועות הביטחון של ארצות הברית לקיים קשרים עסקיים או להתקשר בחוזים ישירים עם החברות שברשימה. בטווח הרחוק יותר, עד יוני 2027, המגבלות יתרחבו גם למסלול העקיף – הפנטגון יאסור על התקשרות עם חברות אמריקניות המשתמשות בחברות הסיניות הללו כספקיות שלהן.

כעת, ההחלטה אינה מטילה הגבלות על הצרכן הפרטי בארצות הברית, וראוי לציין כי BYD אינה מוכרת את מכוניותיה בשוק האמריקני ממילא. עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי הכללה ברשימה זו מהווה לרוב שלב ביניים בלבד. חברות שנכללו בה בעבר, דוגמת ענקית התקשורת וואווי, ספגו בהמשך סנקציות מסחריות וחרמות קשים בהרבה.

מומחים ששוחחו עם רשת CNBC מעריכים כי מדובר רק ביריית הפתיחה, וכי תאגידים אמריקניים המנהלים קשרים עם החברות הללו כבר בוחנים מחדש את צעדיהם. קרייג סינגלטון, מומחה ליחסי ארה"ב-סין מהמכון Foundation for Defense of Democracies, ציין בראיון לפייננשל טיימס כי "הפסגה לא עצרה את התחרות בין המדינות, היא פשוט הבהירה באילו זירות היא תמשיך להתנהל".

העיתוי הפוליטי וההדלפה שנעצרה

עיתוי הפרסום הנוכחי מעורר עניין רב, שכן הוא מגיע פחות מחודש לאחר מפגש הפסגה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג, שבו הכריזו השניים על הפסקת אש במלחמת הסחר. למעשה, המהלך להרחבת הרשימה כבר פורסם באופן רשמי בחודש פברואר האחרון, אך אז הפנטגון חזר בו בתוך שעה קלה וללא כל הסבר.

לפי דיווחים בפייננשל טיימס, ההערכה בשוק הייתה שטראמפ ביקש למנוע מבוכה דיפלומטית וחיכוכים לקראת נסיעתו המתוכנת לבייג'ינג. הרשימה הנוכחית כמעט זהה לחלוטין לזו שנגנזה בפברואר, למעט שינוי בולט אחד: הפעם נכללו בה יצרניות שבבי הזיכרון הסיניות CXMT ו-YMTC – חברות שהשמטתן מהסבב הקודם עוררה ביקורת פוליטית נוקבת בוושינגטון.

התגובות הסיניות

החברות הסיניות המדוברות דחו בתוקף את הטענות האמריקניות. עליבאבה מסרה כי לצעד "אין כל בסיס" והודיעה כי תפנה לאפיקים משפטיים. באידו הגדירה את ההאשמות כ"משוללות כל יסוד", ו-BYD הבהירה כי "אין שום הצדקה" למהלך נגדה.

ממשלת סין הגיבה בזעם, ודוברת השגרירות הסינית בוושינגטון קראה לממשל האמריקני "לחדול מהפרקטיקה הפסולה ולייצר סביבה עסקית הוגנת עבור חברות סיניות". המתיחות הגוברת משקפת את העמקת הפער האסטרטגי בין שתי המעצמות, גם לאחר הפסקת האש המוצהרת במלחמת הסחר.

הזווית הישראלית: האם ההשפעה תחלחל לכאן?

ההחלטה האמריקנית אינה משפיעה באופן ישיר על המשק הישראלי, על אף שלחלק מהחברות הללו יש אחיזה משמעותית בארץ. הדבר בולט במיוחד אצל יצרנית הרכב BYD, שעקפה את טסלה והפכה ליצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם. בישראל, רכבי BYD נרכשו בעבר עבור משטרת ישראל, בעוד שיצרניות רכב סיניות אחרות משמשות לאספקת רכבי ליסינג לקציני קבע בצה"ל ומשולבות במערך האבטחה של בסיס הקריה בתל אביב.

המתיחות הגוברת בין המעצמות סביב חברות אלו עלולה, בטווח הרחוק, לחלחל גם למדיניות הרכש הביטחוני והממשלתי בישראל. יצוין כי בחודשים האחרונים הוגשה בקשה לתובענה ייצוגית נגד BYD ויבואנית הרכב בישראל בטענה לפגיעה בפרטיות, כאשר הטענה המרכזית היא שרכבי החברה אוספים מידע רגיש על הנהגים ומעבירים אותו לצדדים שלישיים, בין היתר מחוץ לישראל.

בעוד שהמהלך האמריקני מתמקד בהיבטים ביטחוניים וצבאיים, השאלה האם ישראל תאמץ מדיניות דומה נותרת פתוחה. גורמים בתעשייה מעריכים כי הדבר יהיה תלוי בלחץ אמריקני ובהערכות הביטחוניות המקומיות, אך בינתיים לא ניכרים סימנים לשינוי מדיניות מיידי.