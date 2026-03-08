אבן מאבני הכותל שהוצבה לראווה בקריה תועלה מחר לירושלים עיר הקודש | האבן תיגנז במקומה הטבעי, לצד אבני הכותל, הקדושים לפי פוסקים רבים בקדושת הקדש גמור | העברת האבן מתרחשת לאור בקשת רב הכותל כדי למנוע ביזיון של האבן הקדושה (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו צילם היום מסר מיוחד לעם על גג הקריה, ברקע האירוע הנורא בבית שמש, וההצלחה המדהימה בחיסולו של מנהיג הטרור העולמי עלי חמינאי | "אני מחכה לרגע הזה כבר ארבעים שנה", אמר נתניהו למצלמה (מדיני)
בפעם הראשונה, הרמטכ"ל זמיר ויו"ר וועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט יפגשו וידונו בכל הנוגע לחוק הגיוס המתגבש | הפגישה צפוייה להתקיים לאחר ישיבה של הוועדה החסויה יחד עם הרמטכ"ל זמיר, שיסקור את הנעשה בגזרות השונות (פוליטי)
לאחר הודעת שר הביטחון כץ, על הקמת מנהלת לטובת עידוד הגירה מרצון, מתברר כי שעות לפני זה נפגש שר הביטחון יחד עם תא"ל עופר וינטר בלשכתו בקריה בתל אביב | השניים דנו בין היתר בתוכנית ההגירה מרצון לתושבי עזה (צבא)