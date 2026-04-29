האזור הירוק

עיראק: פיצוצים נשמעו בסמיכות לשגרירות האמריקאית | מערכות ההגנה הופעלו

רחפנים כוונו לאזור השגרירות האמריקאית בבירה העיראקית • מערכות ההגנה הופעלו ויירטו את כלי הטיס (בעולם)

כוחות אמריקאים בבגדד (צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי )

סדרת פיצוצים עזים נשמעו 'באזור הירוק' בעיראק, סמוך למתחם שגרירות ארצות הברית. על פי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית נגד מטוסים וטילים הופעלו בשגרירות בניסיון ליירט איומים אוויריים. עדי ראייה דיווחו על קולות פיצוץ שנשמעו היטב ברחבי האזור, בעוד שכוחות הביטחון העיראקיים אישרו כי הם פועלים בזירה.

​הפלת רחפנים ופעילות ביטחונית באזור השגרירות

​כוחות הביטחון הודיעו כי הצליחו להפיל רחפנים שכוונו למתחם השגרירות האמריקאית בבגדד. ההפלה התרחשה לאחר זיהוי הרחפנים כגורם עוין.

טרם התברר האם הרחפנים נועדו לאיסוף מידע על התנהלות הכוחות במתחם המאובטח, או שנועדו לביצוע פיגוע נרחב בשגרירותהאמריקאית. אירוע זה מצטרף לרצף התראות ביטחוניות שהובילו להגברת הכוננות בקרב הכוחות הדיפלומטיים והצבאיים השוהים בבירה.

האזור הירוק בעיראק

האזור הירוק מאכלס מבני ממשלה ונציגויות זרות, כולל שגרירות ארה"ב, שספגה תקיפות רקטות ורחפנים בחודשים האחרונים בימי מלחמת שאגת הארי, מצד המיליציות האיראניות במדינה.

