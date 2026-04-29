כוחות אמריקאים בבגדד ( צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי )

סדרת פיצוצים עזים נשמעו 'באזור הירוק' בעיראק, סמוך למתחם שגרירות ארצות הברית. על פי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית נגד מטוסים וטילים הופעלו בשגרירות בניסיון ליירט איומים אוויריים. עדי ראייה דיווחו על קולות פיצוץ שנשמעו היטב ברחבי האזור, בעוד שכוחות הביטחון העיראקיים אישרו כי הם פועלים בזירה.