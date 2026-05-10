גורם ביטחוני עיראקי בכיר אישר הערב (ראשון) לרשת אלחדת' הסעודית כי זיהה נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר המערבי של עיראק במהלך מלחמת איראן. האישור מגיע בעקבות הדיווח הדרמטי שפורסם אתמול ב"וול סטריט ג'ורנל" על מוצב צבאי חשאי שישראל הקימה על אדמת עיראק לסיוע בתקיפות על איראן.

"זיהינו במהלך מלחמת איראן נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר המערבי של עיראק", מסר הגורם הביטחוני לרשת. "לא הצלחנו לזהות איזה כוח נכח שם, ארה"ב הזהירה אותנו מלהתקרב לשם מסיבות ביטחוניות".

על פי הדיווח שפורסם אתמול, ישראל הקימה מתקן סודי במדבר העיראקי זמן קצר לפני פרוץ המלחמה באיראן. המוצב שימש כבסיס לכוחות מיוחדים וכמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי, ואפשר לקצר משמעותית את מרחקי הטיסה לאיראן ולשפר את יכולות התקיפה האווירית.

גורמים אמריקאים שצוטטו בדיווח מסרו כי ארצות הברית ידעה על הקמת המתקן מראש, וכי המוצב היה חיוני להצלחת המבצעים האוויריים נגד מטרות איראניות. כעת, האישור העיראקי מספק אימות נוסף לדיווח, תוך חשיפת הפן העיראקי של הסיפור.

ישראל תקפה כוחות עיראקיים שהתקרבו למוצב

בהתפתחות דרמטית שפורסמה אתמול, עלה כי ישראל ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקיים שכמעט חשפו את המוצב החשאי בתחילת המלחמה. על פי הגורמים, הכוחות העיראקיים התקרבו למתקן ללא ידיעה על קיומו, מה שאילץ את ישראל לפעול במהירות כדי למנוע את חשיפתו.

התקיפות הישראליות נועדו להרחיק את הכוחות העיראקיים מהאזור ולשמור על סודיות המוצב. יצוין כי עיראק סובלת בתקופה האחרונה מתקיפות חוזרות ונשנות של מיליציות פרו-איראניות על בסיסים אמריקאיים בשטחה, כפי שדיווחנו על ניסיון תקיפה בשגרירות האמריקאית בבגדאד.