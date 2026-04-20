ממשל טראמפ החליט לעצור את משלוחי הדולרים לעיראק ולהשהות את התיאום הביטחוני עם בגדאד, עד להקמת ממשלה עיראקית חדשה ומסירת מידע מפורט על גורמים במיליציות הפרו-איראניות שביצעו מתקפות נגד יעדים אמריקנים במדינה. כך דווח הבוקר (שני) בערוץ אל-חדת' הסעודי.

ההחלטה האמריקנית מגיעה על רקע גל תקיפות נרחב של מיליציות שיעיות פרו-איראניות נגד בסיסים אמריקנים בעיראק. כידוע, המיליציות ביצעו מאות תקיפות באמצעות כטב"מים וטילים נגד עמדות אמריקאיות בבגדאד ובצפון המדינה, תוך ניסיונות חוזרים לפגוע בכוחות הקואליציה. על פי הדיווחים, וושינגטון מפעילה לחץ כלכלי וביטחוני כבד על הממשל העיראקי, תוך דרישה למסירת מידע מודיעיני על מפעילי המיליציות ומתכנני התקיפות. המהלך האמריקני נועד לאלץ את בגדאד לנקוט עמדה נחרצת יותר כלפי הגורמים הפרו-איראניים הפועלים בשטחה. יצוין כי בשבועות האחרונים תקפו המיליציות הפרו-איראניות באופן שיטתי את בסיס ויקטוריה של הצבא האמריקני בבגדאד. במהלך אחת התקיפות, המיליציות טענו בטעות כי פגעו במטוס תדלוק אמריקני, אך התברר כי פגעו במטוס אנטונוב של חיל האוויר העיראקי עצמו.

בתקיפה מביכה אחרת, רחפנים מסחריים פשוטים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה של בסיס ויקטוריה ולהשמיד מסוק "בלאק הוק" ומערכת מכ"ם מתקדמת. התקיפות חשפו פרצות משמעותיות במערך ההגנה האמריקני מול איומי הרחפנים.

ההחלטה האמריקנית להשהות את משלוחי הדולרים והתיאום הביטחוני מהווה כלי לחץ משמעותי על הממשל העיראקי, המצוי בין הפטיש לסדן - בין הדרישות האמריקניות לבין ההשפעה האיראנית החזקה בשטחו.