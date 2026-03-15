תיעוד בצבע: כטב"מים מכים בלב בסיס ויקטוריה האמריקני בבגדאד

ההסלמה במזרח התיכון - אתמול (מוצ"ש) המיליציות הפרו-איראניות פרסמו סרטון חדש המתעד פגיעת כטב"ם בתוך מתחם בסיס "ויקטוריה".

בסיס ויקטוריה הוא מתקן צבאי אמריקני גדול הממוקם סמוך לנמל התעופה הבינלאומי של בגדאד. הוא נחשב ליעד אסטרטגי ראשון במעלה מאחר שהוא משמש כמרכז לוגיסטי עצום לאחסון נשק, תחמושת ודלק, ומהווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי לכוחות הקואליציה בעיראק.

למרות עוצמת התיעוד, חשוב לציין כי ארה"ב לא אישרה רשמית שאכן הסרטון אמיתי, אך הדיווחים מהשטח מצביעים על רצף אירועים. באותו יום שבו פורסם התיעוד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית בבסיס הופעלו מספר פעמים והצליחו ליירט לפחות שני כטב"מים שניסו לפגוע במתקן.

המיליציות הן קבוצות עיראקיות חמושות המזוהות עם איראן ופועלות כ"פרוקסי" שלה באזור. קבוצות ששמות למטרה מתקנים אמריקניים אסטרטגיים, כחלק מהסלמה רחבה יותר בעקבות הפעילות של ישראל וארה"ב באיראן. הן עושות שימוש נרחב בטכנולוגיית כטב"מים וטילים כדי לאתגר את מערכות ההגנה של כוחות הקואליציה.

המתקפה על בסיס ויקטוריה היא רק חלק ממגמה רחבה יותר של הסלמה באזור. רק בימים האחרונים דווח כי גם שגרירות ארה"ב בבגדאד הותקפה בטילים, תקיפה שגרמה לעשן להיתמר ממבנה השגרירות.

הקרבה של בסיס ויקטוריה לעיר בגדאד ולנמל התעופה הופכת אותו למטרה "נוחה" וזמינה עבור המיליציות הפרו-איראניות, הממשיכות לאתגר את מערכי ההגנה האמריקניים.