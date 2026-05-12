הערוץ הערבי חשף תמונות מ"הבסיס הסודי" של ישראל בעיראק

ערוץ הטלוויזיה הקטארי "אל ערבי" חשף היום (שלישי) תיעוד יוצא דופן של שרידי ציוד טקטי שנמצאו באזור המדברי בדרום-מערב עיראק, במקום בו נטען כי פעל בסיס ישראלי סודי.

התמונות צולמו על ידי כתב הערוץ שהצטרף לסיור רשמי שערכו כוחות הביטחון העיראקיים עבור אנשי תקשורת במוקד הסערה. בתיעוד ניתן לראות שאריות של חומרים וציוד צבאי שהושארו בשטח - מה שמעורר תהיות רבות בנוגע לאופי הפעילות שהתבצעה במקום הרגיש.

הסיור נערך בדרג גבוה במיוחד, בהשתתפות הרמטכ"ל העיראקי וקצינים בכירים נוספים, שהגיעו למדבריות באזור נג'ף. מדובר באותה נקודה גיאוגרפית שעליה דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כמי ששימשה בסיס לוגיסטי ומבצעי חשאי של ישראל על אדמת עיראק.

נוכחותם של בכירי הצבא במקום נועדה לשדר שליטה ולהרגיע את הרוחות בבגדד, לאחר שהתברר כי הצבא העיראקי לא זיהה ולא גילה את קיומו של המתחם לאורך כל תקופת הלחימה מול איראן.

עם סיום הסיור במתחם, פרסם משרד ההגנה העיראקי הודעה רשמית המבקשת להזים את החששות מפני נוכחות זרה מתמשכת. בהודעה נאמר כי האזור המדובר נמצא כעת תחת שליטה ומעקב מלאים של הכוחות העיראקיים, וכי כלל הגזרות מאובטחות במסגרת תוכניות ההגנה והמודיעין הנהוגות במדינה. ההצהרה הגיעה כמענה לביקורת הפנימית והאזורית על המחדל המודיעיני שאפשר, על פי הפרסומים, הקמת תשתית צבאית זרה בלב המדינה ללא ידיעת השלטונות.

הדיווח המקורי ב"וול סטריט ג'ורנל" הכה גלים בעולם הערבי, שכן מדובר בטענה לפעילות ישראלית עמוקה בתוך מדינה הנחשבת לעוינת ושומרת על קשר הדוק עם איראן. חשיפת שרידי הציוד בשטח מחזקת את הטענות כי אכן התבצעה פעילות כלשהי במקום, למרות הניסיונות הרשמיים של עיראק להציג את המצב כנשלט ושגרתי. כעת, נשואות העיניים לתגובות נוספות מצד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לנוכח הממצאים החדשים.