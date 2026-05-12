בפרשה חריגה שהסתיימה בהודאה באשמה, התפטרה ראש עיריית ארקדיה שבדרום קליפורניה מתפקידה לאחר שהודתה במסגרת הסדר טיעון כי פעלה כסוכנת בלתי חוקית של ממשלת סין. אילין וואנג, שכיהנה בתפקיד, הואשמה על ידי הרשויות הפדרליות באפריל האחרון בפעילות מטעם המשטר הסיני על אדמת ארצות הברית.

על פי הסדר הטיעון שנחשף, וואנג ועמיתה יאו-נינג "מייק" סאן פעלו מטעם פקידים סינים בכירים במשך כשנתיים, מסוף 2020 ועד 2022, במטרה לקדם את האינטרסים של סין בקרב הקהילה הסינית-אמריקנית. השניים הפעילו יחדיו את אתר החדשות U.S. News Center, שכוון במיוחד לקהילה הסינית-אמריקנית, ופרסמו בו תוכן תעמולתי התומך במפלגה הקומוניסטית הסינית. הרשויות הבהירו כי וואנג וסאן קיבלו הוראות ישירות מפקידים סינים לגבי התוכן שיפורסם באתר, והפיצו חומרי תעמולה פרו-קומוניסטיים בקרב תושבי ארצות הברית. סאן כבר מרצה עונש של ארבע שנות מאסר לאחר שהודה באותו אישום במסגרת הסדר טיעון קודם. מנהל העירייה, דומיניק לזארטו, מסר בהודעה רשמית לעיתונות כי לא היו מעורבים בפרשה כספים או עובדים מטעם העירייה. העונש המקסימלי שעשוי להיות מוטל על וואנג עומד על עשר שנות מאסר בכלא פדרלי, אך מועד גזר הדין טרם נקבע.

העיר ארקדיה, הממוקמת כ-20 קילומטרים צפונית-מזרחית ללוס אנג'לס, מונה כ-53,000 תושבים ומתאפיינת בריכוז גבוה של תושבים ממוצא סיני. הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים שבהם חושפות הרשויות האמריקניות פעילות של סוכנים זרים הפועלים בתוך ארצות הברית ללא רישום מתאים, בניגוד לחוק.

יצוין כי בשנים האחרונות מתגברת המודעות בארצות הברית לפעילות השפעה סינית בקרב קהילות מהגרים, במיוחד באזורים בהם קיים ריכוז גבוה של אוכלוסייה סינית-אמריקנית. הרשויות הפדרליות מחמירות באכיפה נגד פעילות כזו.