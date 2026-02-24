נהג המשאית התעצבן על הנהג שנסע "לאט מידי" לדבריו, עקף אותו מהשול וגרם לו לסטות לכיוון הנסיעה הנגדי | בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני נהג המשאית נחקר והוא צפוי לעמוד לדין בהליך מהיר | תיעוד מהכביש (משטרה)
תיעוד חריג ממרדף משטרתי עם מסוק שעקב אחרי נהג שביצע עבירת תנועה | בצילום נשמע השוטר מהמסוק מכוון את הניידת בכביש | במבצע ארצי חולקו 3,122 דוחות ונעצרו נהגים תחת השפעת חומרים מערפלים | תיעודים ופרטים (משטרה, בארץ)
במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ |במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש (משטרה)
המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדו"ח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
שוטרים עצרו נהג רכב בבני ברק ועמו נוסע, לאחר שלא נשמעו להוראת השוטרים לעצור בצד. הם פגעו בניידת המשטרה וניסו להימלט | בבדיקה ראשונית התברר כי רישיון הנהיגה ורישיון הרכב אינם בתוקף והנהג מצוי בפסילת בית משפט (חדשות)