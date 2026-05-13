נהג קטנוע מב"ב נמלט - ונתפס

המבצע המשטרתי בכבישי מרכז הארץ הסתיים עם 1,191 דו"חות | תיעוד

עשרות שוטרים ומתנדבים מסיירת האופנועים הארצית שבאגף התנועה, סיימו מבצע אכיפה ממוקד ונחוש בכבישי מרכז הארץ, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים | כך זה נראה (משטרה)

בשעות הערב אתמול (שלישי) הסתיים מבצע אכיפה נוסף של אגף התנועה במשטרה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים במרכז הארץ. המבצע, בהובלת סיירת האופנועים הארצית שבאגף התנועה, פעל באופן ממוקד ונחוש בכבישים במרכז הארץ, עפ"י מיקוד של מחלקת ומחקר ופיתוח באגף התנועה.

האכיפה התמקדה בעבירות מסכנות החיים ובהן: עבירות היסח הדעת, חציית צומת ברמזור אדום, מהירות ועוד. במהלך הפעילות, הופעלו אמצעים דיגיטליים שונים ובהם: מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, ממל"ז ועוד.

במהלך המבצע ניתנו 1,191 דו"חות, בין היתר בגין:

  • דו גלגלי - 312
  • משא -21
  • טל"ס - 335
  • רמזור אדום - 5
  • מהירות -21
  • טקטי/סטילס - 627
  • א.ש - 23
  • בלתי מורשה - 3
  • שימועים להשבתה - 4
במהלך הפעילות, סיירי סיירת האופנועים הארצית הבחינו בפ"ת ברוכב קטנוע עם מספר מקופל וסימנו לו לעצור לבדיקה. הנהג לא שעה להוראות הסיירים ונמלט מהמקום בנהיגה פרועה ומסכנת חיים תוך נסיעה על מעבר חצייה, חציית איי תנועה ונהיגה משמאל לקו הפרדה. הסיירת ניהלה אחריו מרדף עד למעצרו בכביש 4.

בבדיקה נמצא כי הנהג, בן 40 מב"ב, נהג ללא רישיון נהיגה בתוקף וכשלחובתו פסילות קודמות. הנהג הובא לחקירה בפני בוחני התנועה בתחנת פ"ת.

