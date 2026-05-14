בעוד הנשיא דונלד טראמפ והנשיא שי ג'ינפינג מחליפים לחיצות ידיים חמות ודנים ב"שותפות ולא יריבות" צוות של רשת "פוקס ניוז" חווה על בשרו את הצד האפל של הטכנולוגיה הסינית. הנהג של הכתבים האמריקאים חנה באופן לא חוקי למשך שתי דקות בלבד.

עוד לפני שהספיק להתמקם, הופיעה על צג הטלפון שלו הודעה רשמית: קנס של 40 דולר שנופק אוטומטית על ידי מצלמות המעקב של המפלגה הקומוניסטית.

עבור האמריקאים, שמתקשים לעכל את מושג ה"דירוג החברתי" והמעקב הצמוד אחרי אזרחים, המפגש הזה היה הלם תרבותי.

המציאות ברחובות בייג'ינג מבהירה שאין מקום למקריות: רחפנים משטרתיים חמושים בבינה מלאכותית מפטרלים מעל הכבישים, מצלמים לוחיות רישוי ושולחים דוחות באופן אוטונומי לחלוטין. הם אינם רק "מצלמות מעופפות" – מדובר במערך המחובר למאגר הנתונים הלאומי, המסוגל לבצע זיהוי פנים מגובה רב ולזהות "התקהלויות חריגות" ללא מגע יד אדם.

הדרמה לא מסתיימת בתיעוד. הרחפנים הללו מצוידים ברמקולים עוצמתיים שנועדו "לנזוף" בעוברי אורח ולהרתיע אותם פסיכולוגית בזמן אמת, הכיתוב המופיע על מסכי השליטה הסיניים – "המעשה הבלתי חוקי שלך תועד ונאסף" רק ממחיש את הפער הבלתי נתפס בין הדמוקרטיה המערבית לבין ה"פנאופטיקון" הסיני.