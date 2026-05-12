כבר יומיים חלפו מאז הודיעה איראן כי היא דולה הלכה למעשה את הצעתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה, והאש טרם חודשה.

נשיא ארצות הברית הבהיר היום (שלישי) כי המטרה העליונה של הממשל היא מניעת התחמשות גרעינית של טהראן, אך הוסיף כי ארה"ב אינה ממהרת לשום מקום.

לדבריו המצור הכלכלי נועד לבלום את המשאבים הכספיים של המשטר האיראני ולהוביל לקריסת המערכת הכלכלית במדינה.

​הנשיא טראמפ התייחס למדיניות ארצות הברית מול איראן והבהיר כי היעד המרכזי נותר מניעת יכולת גרעינית מהמשטר בטהראן.

לדבריו, "זה דבר מאוד פשוט: אנחנו לא יכולים לתת להם להשיג נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו." הנשיא הסביר כי הלחץ המופעל כעת על המדינה מתבצע באמצעות הגבלות כלכליות מחמירות וציין כי "יש לנו מצור שלא מאפשר להם שום כסף."

​במסגרת המאמץ להגברת הלחץ, פועלת ארצות הברית באמצעות חסימת נתיבי המסחר הימיים של איראן.

הנשיא ציין בהקשר זה כי "אנחנו מצפים לקריסת הכלכלה האיראנית תחת כובד הלחצים הנובעים מהמצור על נמלי המדינה."

דברים אלו מגיעים על רקע נתונים המצביעים על כך שהמערכה מול איראן עלתה לקופה האמריקנית עד כה סכום של 29 מיליארד דולר, בעוד איראן מפסידה הכנסות של חצי מיליארד דולר ביום.

​למרות המתיחות והעלויות הגבוהות, הנשיא שידר מסר של סבלנות בכל הנוגע להמשך הצעדים המדיניים והצבאיים של וושינגטון באזור. בהתייחסו ללוח הזמנים של המבצעים והסנקציות, הדגיש טראמפ כי "אנחנו לא חייבים למהר עם שום דבר" והבהיר כי הממשל ימשיך לפעול על פי האינטרסים הביטחוניים שהוגדרו.

מדבריו של טראמפ נראה כי הוא מעדיף להמשיך את המצב הנוכחי שעה שהכלכלה האיראנית מדממת, במקום למהר לפתוח מלחמה עצימה מחדש עם משטר הטרור.

בינתיים, לפי ההערכות, הנשיא אינו צפוי להכריז על מלחמה אקטיבית מול איראן עד לאחר ביקורו בסין הצפוי להתקיים מחר.