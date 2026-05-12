​דובר הוועדה הפרלמנטרית לביטחון לאומי ומדיניות חוץ באיראן, אברהים רזאאי, הצהיר היום (שלישי) כי מדינתו עשויה להעלות את רמת העשרת האורניום לטוהר של 90%, המוגדרת כרמה צבאית.

למרות ה'פתווה' מימי חמינאי האב על איסור לייצר נשק גרעיני, איראן כבר הבהירה כי ההלכה האיסלאמית אינה תקפה לאחר מותו של מנפיקה.

לדברי הבכיר האיראני, צעד זה ייבחן בפרלמנט כאפשרות תגובה במידה ואיראן תותקף פעם נוספת.

רזאאי כתב בחשבונו ברשת החברתית X כי "אחת האפשרויות של איראן במקרה של מתקפה נוספת יכולה להיות העשרה של 90 אחוז. נבחן זאת בפרלמנט".

​הצהרה זו מגיעה על רקע דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שטען אמש (שני) כי הפסקת האש בין המדינות שברירית ביותר ונמצאת במצב של "החייאה".

דברי הנשיא נאמרו לאחר שנדחתה הצעה איראנית במסגרת המאמצים הדיפלומטיים לסיום הסכסוך שהחל בסוף חודש פברואר.

כפי שדווח כאן בהרחבה, המחלוקת המרכזית בשיחות נסובה סביב דרישת וושינגטון כי איראן תוותר על העשרה מקומית ותעביר את מלאי האורניום שברשותה לחו"ל, בעוד טהרן מעוניינת לדון בכך במועד מאוחר יותר.

​בידי איראן מצויים כיום כ-400 קילוגרמים של אורניום המועשר לרמה של 60%, מרחק טכני קצר מהרמה הדרושה לייצור נשק. על פי הערכות מודיעין אמריקאיות, תוכנית הגרעין של טהרן לא תסוכל ללא הסרה או השמדה של מאגר זה.

זאת למרות דבריו של טראמפ מחודש יוני האחרון, לפיהם מתקני הגרעין האיראניים "הושמדו" בעקבות תקיפות של ארה"ב וישראל במהלך מלחמה שנמשכה 12 ימים, פעולה שהגבילה אז את יכולות ההעשרה של הרפובליקה האסלאמית.

על פי הערכות, איראן עדיין מחזיקה ביכולות העשרה באתרים לא ידועים, ואולי אף במתקנים שכבר הופצצו אך לא הושמדו.