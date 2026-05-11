דרקון עופרת: ה־M134 מיניגאן שלא משאיר לאויב סיכוי לנשום

ה־M134 מיניגאן ( צילום: צבא ארה"ב )

בין שלל כלי הנשק האמריקאיים שמצטלמים מרשים, ה־M134 מיניגאן בולט מעל כולם בזכות מראהו הטכנולוגי וקצב האש החריג שלו. זהו לא עוד מקלע רגיל, אלא מערכת ירי עוצמתית שהפכה לסמל של כוח אש מודרני ומדויק.

מה שהופך את ה-M134 למפלצת שאין לה מתחרים הוא קצב האש המטורף שלו, שמגיע ל-2,000 עד 6,000 כדורים לדקה.

בשונה ממקלעים רגילים, המיניגאן מצויד ב-6 קנים מסתובבים המופעלים על ידי מנוע חשמלי חיצוני. בזכות המבנה הרוטרי הזה, בזמן שקנה אחד יורה, הקנים האחרים נמצאים בשלבים שונים של טעינה, פליטה וקירור. המנגנון הזה מאפשר למערכת לירות ברצף מבלי שהקנים יתחממו יתר על המידה או יישחקו, מה שמעניק לה אמינות קטלנית בשטח. הדיוק והטווח של הנשק מרשימים לא פחות. עם קליבר של 7.62 מ"מ נאט"ו ומהירות לוע של כ-869 מטר לשנייה, המיניגאן מסוגל לפגוע במטרות ביעילות בטווח של עד 1,000 מטר.

הסיפור של ה-M134 מתחיל בצורך נואש שעלה במלחמת וייטנאם בשנות ה-60. מסוקים אמריקאיים, שהיו חיוניים להעברת אספקה ופינוי פצועים, מצאו את עצמם חשופים לאש אויב צפופה מהג'ונגלים. המקלעים בעלי הקנה היחיד שהיו בשימוש באותה תקופה נטו להתחמם או להיתקע בתנאי הלחות והחום הקיצוניים, מה שהותיר את צוותי האוויר חסרי הגנה.

כדי לפתור זאת, חברת "ג'נרל אלקטריק" חזרה אחורה בזמן ולקחה השראה ממקלע הגטלינג הידני של המאה ה-19. הם הקטינו את תותח ה-M61 וולקן (מכאן השם "מיניגאן") והתאימו אותו לשימוש במסוקים. הנשק הותקן במהירות על מסוקי ה"יוּאִי" (UH-1) וה"קוברה" (AH-1), והפך אותם למבצרים מעופפים בלתי מנוצחים.

מהג'ונגלים לשיירת הנשיא

גם היום, כ-60 שנה לאחר כניסתו לשירות, ה-M134 ממשיך להתפתח. חברת DillonAero רכשה עודפי נשק לאחר המלחמה, תיקנה ליקויים באמינות ויצרה את דגם ה-M134D המשופר. כיום, הנשק נמצא בשימוש בכל זרועות הצבא האמריקאי – מהצבא והצי ועד לחיל האוויר.

אחד הפרטים המרתקים ביותר לגבי המיניגאן המודרני הוא השימוש שלו בשירות החשאי של ארה"ב. על פי הדיווחים, בשיירת הרכבים של נשיא ארה"ב נמצא רכב ליווי מיוחד המצויד במיניגאן מוסתר בגג, שמסוגל להיפתח ולפעול תוך שניות בודדות כדי לספק מטריית אש בלתי חדירה במקרה של מארב. ה-M134 נותר עדות חיה לכך שהנדסה חכמה מהעבר יכולה להמשיך ולהגדיר את עוצמת האש של העתיד.