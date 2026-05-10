המבצע הבריטי ( צילום: הצבא הבריטי )

במרחק של אלפי קילומטרים מכל ציוויליזציה, על פיסת אדמה וולקנית בשם טריסטן דה קונה, התרחש אחד ממבצעי החילוץ המורכבים בעת החדשה.

צוות של שישה צנחנים ושני קלינאים רפואיים מחטיבת האוויר 16 של צבא בריטניה זינקו ממטוס תובלה של חיל האוויר המלכותי אל תוך שמי האי המבודד. האי, שבו אין מסלול נחיתה והגישה אליו מתאפשרת בדרך כלל רק בהפלגה של שישה ימים מדרום אפריקה, מצא את עצמו במצור רפואי.

המטרה הייתה קריטית: להציל את חייו של תושב האי, נוסע לשעבר בספינת התענוגות MV Hondius, שחזר לביתו ופיתח תסמינים של נגיף ההנטה-וירוס הקטלני. עם מלאי חמצן שהגיע לרמה קריטית באי, צניחה הייתה הדרך היחידה להביא סיוע רפואי מציל חיים בזמן. המטוס גמא מרחק של מעל 9,000 קילומטרים, כולל תדלוק אווירי, כדי לאפשר לרופאים הצבאיים לנחות על הקרקע עם ציוד הנשמה וציוד רפואי מתקדם.

הדרמה בטריסטן דה קונה היא רק קצה הקרחון של משבר רפואי נרחב יותר שהחל על סיפונה של ספינת התענוגות MV Hondius. הספינה, שנוסעיה נחשפו לנגיף בארגנטינה, הפכה למדגרה של התפרצות נדירה ומסוכנת. עד כה, שלושה בני אדם קיפחו את חייהם וחמישה נוספים אובחנו כנדבקים בנגיף שעלול לגרום למחלה מסכנת חיים. בימים אלו החל פינוי דרמטי של הנוסעים בנמל טנריף שבאיים הקנריים. הנוסעים, המגיעים מיותר מ-20 לאומים שונים, מועברים מהספינה בסירות קטנות תחת אבטחה כבדה, כשהם לובשים חליפות מגן ומסכות מיוחדות. משם הם מועברים ישירות לטיסות פינוי למדינותיהם, שם ישהו בהסגר ממושך במתקנים רפואיים, כולל מתקן מיוחד בנברסקה שבארצות הברית. הנגיף המסתורי: מה אנחנו יודעים? הנגיף שהכה בספינה ובאי המבודד הוא זן של הנטה-וירוס (Hantavirus). בדרך כלל, הנגיף מועבר לבני אדם באמצעות שאיפת שאריות מזוהמות של הפרשות מכרסמים, והוא אינו עובר בקלות מאדם לאדם. עם זאת, המקרה הנוכחי מדאיג במיוחד את רשויות הבריאות בעולם מכיוון שמדובר בזן ה-Andes, אשר במקרים נדירים מסוגל לעבור בהדבקה ישירה בין בני אדם.

התסמינים מופיעים בדרך כלל בין שבוע לשמונה שבועות לאחר החשיפה. הנגיף עלול לגרום למחלה נשימתית קשה ואף למוות. הפינוי מטנריף מתבצע ללא הציוד האישי של הנוסעים; הם מורשים לקחת רק פריטים חיוניים קטנים, טלפון ומסמכים, בעוד הספינה עצמה תפליג לרוטרדם לצורך חיטוי יסודי.

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר הנוסעים המפונים, עיני רבים נשואות אל האי הקטן בלב האוקיינוס, שם נלחמים הרופאים שצנחו מהשמיים על חייו של החולה הראשון בטריסטן דה קונה.