כארבע שנים לאחר שקיבלה את הסיוע מהמדינה, חברת ישראייר החזירה למדינה כ-9.4 מיליון דולר | בכך השלימה החברה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל, בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה בשנת 2021 (תעופה)
סערה בממשל טראמפ: מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית (FDA) פותח בחקירה על מקרי מוות אפשריים הקשורים לחיסוני קוביד-19 | מסמך פנימי שדלף טוען קשר למותם של עשרה ילדים, אך מומחים מוחים ומדגישים 'אין בסיס לחשדות' (חדשות בעולם)
על רקע העלייה החדה במקרי שפעת ומחלות נשימתיות בעולם, ראשי מערכות הבריאות בבריטניה, בקנדה ובספרד מחזירים בצעד חריג את המסכות הזכורות לנו מתקופת הקורונה | לפי שעה מדובר בהמלצה ולא חובת עטייה (בריאות, בעולם)
פרשת השבוע, שלח לך – התורה כותבת את עונשם
של המרגלים ואת דבר המגיפה | ביאורו המחודש של הספורנו על שהאוויר היה רעיל | האם
לפני שלוש מאות שנה כבר היו שעטו מסכות בזמן מגיפות? או שמא מדובר במסננת לשתיית יין
? (יהדות, פרשת השבוע)
ראש ה-CIA החדש של טראמפ, ג'ון רטקליף, נכנס לתפקידו רק לפני יומיים וכבר מחולל סערה דיפלומטית עם סין כשאמר כי ההערכה המסתברת ביותר היא שהקורונה דלפה ממעבדה בוואהן | עד כה נמנע ה-CIA מלפרסם את דעתו, למרות שערך מחקרים בנושא | בכך מיישר ארגון הביון את הקו עם עמדת ה-FBI לפיה הסינים אשמים במגפת הקורונה (חדשות, בעולם)