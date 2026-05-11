אחרוני הנוסעים ואנשי הצוות של ספינת המחקר הקוטבית MV Hondius ירדו היום מהספינה באי טנריף, לאחר התפרצות נגיף ההנטה מסוג “אנדס” שעליה גבתה עד כה את חייהם של שלושה נוסעים.

רב החובל ההולנדי יאן דוברוגובסקי שיבח את הנוסעים ואנשי הצוות ואמר כי "לא יכולתי לדמיין הפלגה בנסיבות כאלה עם קבוצה טובה יותר של אנשים". לדבריו, השבועות האחרונים היו "מאתגרים במיוחד". לפי רשויות הבריאות, עד כה פונו והושבו למדינותיהם 94 בני אדם, 41 ימים לאחר שהספינה יצאה מדרום ארגנטינה ותשעה ימים לאחר שהתגלתה ההדבקה הראשונה. שלושה בני אדם מתו מאז תחילת ההתפרצות - זוג הולנדים ואזרח גרמני. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי זוהו שבעה מקרים מאומתים של נגיף ההנטה מסוג אנדס, ועוד שני מקרים חשודים. בין החולים המאומתים נמצאת נוסעת צרפתייה שמצבה הידרדר לאחר שנדבקה בנגיף.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס להתפרצות ואמר כי “מדובר במחלה שקיימת כבר זמן רב בהיקף קטן מאוד. זו מחלה קשה אם נדבקים בה, אבל קשה מאוד להידבק”.

לאחר פינוי הנוסעים, הספינה צפויה להמשיך להולנד עם 26 אנשי צוות בלבד, שם תעבור חיטוי מלא וניקוי יסודי במסגרת צעדי המניעה של הרשויות.

למרות החשש הציבורי, בארגון הבריאות העולמי ובמרכז האירופי למניעת מחלות הדגישו כי הסיכון לציבור נמוך, משום שהנגיף כמעט ואינו עובר בין בני אדם. בכיר המרכז האירופי ג’אנפרנקו ספיטרי אמר כי “המצב נמצא תחת שליטה. אנחנו מכירים את הנגיף ויכולים למנוע המשך הדבקה. איננו מצפים למגפה חדשה”.