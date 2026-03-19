לראשונה מזה עשרות שנים, ארה"ב עשתה במלחמה זו שימוש דרמטי בטיל טורפדו, אמצעי בו לא נעשה כמעט שימוש מאז מלחמת העולם השנייה | הטכנולוגיה הקטלנית המבוססת על פיזיקה פשוטה היא אימת כל הימאים - וגם זו שחיסלה 89 מחבלים של משמרות המהפכה | כל מה שרציתם לדעת על טיל טורפדו (מגזין בבלי)
חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)
בייג׳ינג וטהראן תוקפות בחריפות את וושינגטון לאחר תפיסת מכליות נפט שהובילו נפט ונצואלי ללקוחות במזרח | סין מאשימה את ארצות הברית ב"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי", ואיראן מציעה לונצואלה "שיתוף פעולה מלא" מול מה שהן מכנות "שוד ימי ממלכתי" (בעולם)
אירוע לא שגרתי התרחש בימים האחרונים בבריטניה, כאשר תעלת מים בת מאתיים שנה התרוקנה לחלוטין ממימיה - בעוד ספינות שטות בתוכה | בעקבות התקרית הוצפו שטחים חקלאיים מסביב לאזור - הספינות הוטחו לקרקעית | "זה נס שלא היו אנשים בסמוך", אמר מפקד הכיבוי (בעולם)
ענקית הספנות הדנית מחזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול בשל תקיפות החות'ים | אף שהמעבר האחרון עבר בשלום, גורמים בתעשייה שומרים על זהירות וקוראים ל"התקדמות מדורגת בלבד" (בעולם)
חברת Clippership מקליפורניה הכריזה על צעד פורץ דרך בתחום הספנות הירוקה: אניית מטען אוטונומית שתפליג בכוח הרוח בלבד | האנייה הראשונה, שאורכה 24 מטרים, תיבנה במספנת KM Yachtbuilders בהולנד וצפויה לצאת להפלגת בכורה מסחרית ב-2026, בשאיפה להפוך לחלוצת צי אניות מטען חכמות ונטולות פליטות (טכנולוגיה)
חברת הטכנולוגיה הימית Ocean Infinity הגיעה לציון דרך משמעותי עם השלמת מסירת הספינה האחרונה בצי ה־Armada החדשני - צי של 14 כלי שיט רובוטיים וחסכוניים בכוח אדם, שנבנו מאפס במטרה לשנות את האופן שבו מתבצעת עבודה ימית גלובלית | הפרויקט, שנולד כרעיון מהפכני ב־2020, הפך בתוך חמש שנים לצי פעיל הפועל בארה״ב, אירופה ואסיה־פסיפיק, כשהדגש הוא על ניהול מרחוק, הפחתת פליטות, ויעילות אנרגטית יוצאת דופן (טכנולוגיה)
הצי הסמוי של "ספינות רפאים" בו משתמשת ונצואלה, הפך למטרה המרכזית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | הצי הכולל כ־1,000 מכליות, נוהג בשקט במסלולי הים העולמיים כדי להזרים נפט ממדינות הנמצאות תחת סנקציות, כמו רוסיה, איראן וונצואלה (בעולם)
צוות אמריקני מיוחד השתלט באוקיינוס ההודי על ספינה שיצאה מסין לעבר איראן, כשעל סיפונה ציוד צבאי, המטען שנשאה הספינה הוחרם, לפני שאושר לה להמשיך בדרכה | הפשיטה, שלא דווח עליה עד כה, מהווה חלק מהמאמץ בפנטגון לשבש את ההתחמשות מחדש של איראן, אחרי הנזק הגדול שהסבו לה התקיפות הישראליות והאמריקניות בחודש יוני (בעולם)
חברת השיט Cunard ממשיכה לשמר מסורת נדירה בעולם ההפלגות המודרני, ומציגה על סיפון Queen Elizabeth חוויה שמעדיפה עידון, תרבות ויוקרה שקטה על פני אטרקציות נוצצות | זו אינה אונייה שמנסה להרשים בגימיקים, אלא ספינה שמספרת סיפור של עולם ישן, של חללים מפוארים ושל מסע ימי שנבנה סביב סטייל בריטי מדויק (בעולם)
סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) מסרה הערב כי קיבלה דיווח על תקיפת כלי שיט כ-74 ק"מ דרומית-מערבית לעיר ינבו שבסעודיה | חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" הוסיפה כי כלי השיט שנשא את דגל ליבריה הוא "בבעלות ישראלית" והוא "תואם לפרופיל המטרות של החות'ים בתימן" (בעולם)
מאות ישראלים שנמצאים על סיפונה של אוניית נופש של חברת "מנו ספנות" ממתינים כבר שעות בנמל היווני, לאחר שעוכבו בעקבות הפגנה פרו־פלסטינית שנערכה במקום. המפגינים חסמו את ירידת הנוסעים ומחו על מה שכינו "רצח העם בעזה", בעוד נוסעים ישראלים מגיבים בשירה ובניפנוף דגלי ישראל (חדשות)
לאחר שלושה ימים שבהם המרחב האווירי היה סגור, והחלה זעקה של מאות אלפי ישראלים שנתקעו בחו"ל, הערב סיכם משרד התחבורה עם מנו ספנות על שתי הפלגות חילוץ שייצאו מקפריסין | עדיין לא יצאו פרטים נוספים או טופס הרשמה להפלגה (תחבורה)
ספינה של חיל הים המקסיקני שעשתה את דרכה בעיר ניו יורק, התנגשה בגשר ברוקלין לאחר שנתקלה בתקלה מכנית | תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו את רגע הפגיעה, שהביאה למותם של שני מלחים וקרוב לעשרים פצועים (חדשות, בעולם)