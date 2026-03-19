חיל האוויר בהכוונה של מודיעין חיל הים ואמ״ן, תקף אמש (רביעי) לראשונה מתחילת מבצע ״שאגת הארי״ בים הכספי, שורת תשתיות מרכזיות של חיל הים האיראני.

לפי הודעת צה"ל, במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר תקפו מטרות בנמל חיל הים האיראני הכפוף לצבא איראן, בו עגנו עשרות כלי שיט צבאיים בהם ספינות טילים וספינות משמר.

בין המטרות המרכזיות שהותקפו בנמל:

* כלי שיט צבאיים של חיל הים בצבא איראן, ובהם ספינות טילים, אוניות עזר וסירות משמר. ספינות הטילים שהותקפו כללו בתוכם מערכות הגנה אוויריות וטילים נוספים נגד צוללות.

* מפקדה מרכזית ממנה ניהלו כוחות חיל הים האיראני את הפעילות השוטפת בים הכספי.

* ⁠תשתית מרכזית ששימשה לתיקון ותחזוקה שוטפת של כלי שיט.

חיל הים האיראני השתמש בנמל שהותקף לקיום פעילות מבצעית, שסוכלו כעת עם תקיפת הנמל וכלי השיט בקרבתו.

"מדובר באחת מהתקיפות המשמעותיות ביותר של צה״ל מתחילת מבצע ״שאגת הארי״, שנוהל בשיתוף פעולה הדוק של מפקדי חיל האוויר ומפקדי חיל הים מתוך בור חיל האוויר.

תקיפת תשתיות אלו מעמיקה את הפגיעה ביכולות המשטר, וכן פוגעת בשליטה של חיל הים האיראני על המרחב הימי בים הכספי. צה״ל ימשיך להעמיק את הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", מסכמים בצה"ל את האירוע.