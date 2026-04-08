דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
צה"ל חשף היום בסרטון אילוסטרציה מיקומים מדויקים של אזורים בהם תקף מפעלים הקשורים לייצור הטילים הבליסטיים של איראן | חיל האוויר מאיץ את חיסול תשתיות הייצור, ברקע נסיונותיו של הנשיא טראמפ להשיג רגיעה | כך זה נראה (חדשות)
דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם איראן וחיזבאללה | הוא סיפר כי צה"ל השלים גל תקיפות נרחב בטהרן במסגרתו הותקף מתחם לאחסון טילים מסוג 'קאדר' באיספהאן | צפו (צבא)
דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אמר הערב בהצהרה על מבצע "שאגת הארי" כי "חוסלו מאות פעילים במנגנונים הביטחוניים של המשטר ברחבי איראן" | לדבריו, התקיפות נמשכות על העת: "אנחנו תוקפים בעוצמה את כל יכולות ומערכי המשטר. נמשיך להעמיק את הפגיעות עד לעמידה ביעדי המבצע" (צבא)
צה"ל חיסל חמישה מחבלים שהצליחו לחצות את הקו הצהוב מזרחה, לאחר שיצאו מפיר מנהרה שככל הנראה לא אותרה קודם לכן - בשטח שנמצא בשליטת ישראל | בתיעוד יוצא דופן שמפרסם דובר צה"ל ניתן לראות את חמשת המחבלים הולכים כשהם מכוסים בשמיכות - ומחוסלים (צבא)