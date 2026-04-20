חיסול שני מחבלי חמאס שתכננו מתווי טרור במרכז הרצועה

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו אתמול (ראשון) שתי תקיפות מדויקות במרכז רצועת עזה, במסגרתן חוסלו שני מחבלי חמאס שהיוו איום מיידי על כוחותינו. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.
בתקיפה הראשונה שבוצעה אתמול חוסל האיימן חוסנה, מחבל מארגון הטרור חמאס שייצר ותיקן אמצעי לחימה שנודעו לשמש מחבלים לביצוע מתווי טרור נגד כוחותינו. בתקיפה השנייה שבוצעה היום חוסל אנס חאלד צאפי, מחבל שתכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.
על פי הודעת דובר צה"ל, שני המחבלים היוו איום מיידי על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסר דובר צה"ל בסיום ההודעה. הפעילות מתבצעת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשגת הסכם מקיף ברצועה.
