חיסול שני מחבלי חמאס שתכננו מתווי טרור במרכז הרצועה

חיסול המחבלים מהאויר ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו אתמול (ראשון) שתי תקיפות מדויקות במרכז רצועת עזה, במסגרתן חוסלו שני מחבלי חמאס שהיוו איום מיידי על כוחותינו. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.