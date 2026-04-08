בהצהרה חסרת תקדים שנמסרה הערב (רביעי), חשף דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין את היקף הפגיעה המדויק במערכי הטילים והייצור האיראניים. הנתונים שהוצגו משרטטים תמונה של הכרעה מבצעית ומודיעינית שהותירה את הרפובליקה האיסלאמית חשופה ופגיעה כפי שלא הייתה מעולם.

"אל תמעיטו בהישגים", הזהיר הדובר, תוך שהוא מפרט כיצד הטייסים הישראליים חרשו את שמי איראן והותירו את מערכי הטילים המפוארים של המשטר כערימת ברזל מעושנת. על פי הנתונים הרשמיים, ישראל לא רק פגעה ביכולת השיגור - היא השמידה את "המפעל" עצמו.

הנתון המדהים ביותר שנחשף הערב הוא השמדת יותר ממחצית ממערך הטילים הבליסטיים של איראן. מדובר באלפי טילים שהיוו את איום הייחוס המרכזי על עורף מדינת ישראל ויצאו כעת מכלל שימוש. הפגיעה המדויקת במחסני הטילים ברחבי איראן מהווה מכה אסטרטגית שממדיה טרם נחשפו במלואם. "הפגיעה כל כך יסודית שיהיה להם קשה מאוד להשתקם ממנה", הבהירו בצה"ל. המשמעות היא שאיראן תתקשה למלא מחדש את מחסניה באמצעי לחימה מתקדמים במשך שנים ארוכות. הפגיעה לא הסתפקה בטילים עצמם - היא כללה גם את תשתיות הייצור והפיתוח.

שיתוק מערכי הייצור

בצה"ל שמו דגש מיוחד על תקיפת תשתיות הייצור. על פי הנתונים שנחשפו, חיל האוויר תקף בשלושה מרחבים שונים באיראן, כאשר בין היעדים היו מפעלים מרכזיים של תכנית הנשק הגרעיני באראכ וביזד, לצד אתרי ייצור אמצעי לחימה של כוחות המשטר.

למעלה מ-50 מטוסי קרב השתתפו במטס התקיפה, שכלל שלושה גלי תקיפות שארכו שעות. בין האתרים שהותקפו: מפעל המים הכבדים באראכ שהיווה תשתית מפתח לייצור פלוטוניום לנשק גרעיני, מפעל ייחודי מסוגו באיראן לשימוש לייצור חומרי הנפץ הנדרשים לתהליך העשרת אורניום, ואתרים לייצור רכיבי טילים בליסטיים.

פגיעה בחיל האוויר האיראני

במקביל לתקיפות מערכי הטילים, השלים חיל האוויר מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן. עשרות מטוסי קרב תקפו מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים.

התקיפות בוצעו בשלושה שדות תעופה מרכזיים: שדה התעופה "בהראם", שדה התעופה "מהראבאד" ושדה התעופה "אזמייש". שדה התעופה 'מהראבאד' שימש את יחידת 'כוח קדס' של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון.

תיאום מלא עם ארה"ב

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב בהסבר מפורט על החלטת ארה"ב להשעות את התקיפות באיראן, תוך שהוא מבהיר כי ההחלטה תואמה מראש עם ישראל. "האמריקאים לא הפתיעו אותנו בהחלטה שלהם. הפסקת האש הייתה בתיאום מלא עם ישראל", הבהיר ראש הממשלה.

"השגנו הישגים שהיו עד לא מזמן דמיוניים. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם", אמר נתניהו. על פי דבריו, ישראל עומדת בפני שני מסלולים אפשריים להשגת יעדיה: "יש לנו עוד יעדים להשיג ונשיג אותם או במו"מ או בחידוש הלחימה. האצבע על ההדק".

מאזן כוחות חדש במזרח התיכון

בשורה התחתונה, הנתונים שחשף דובר צה"ל מצביעים על שינוי דרמטי במאזן הכוחות במזרח התיכון. המזרח התיכון מתעורר למציאות שבה "ראש התמנון" האיראני נותר ללא זרועותיו החזקות ביותר. בזמן שבטהרן מנסים להסתיר את ממדי החורבן, הנתונים היבשים של צה"ל מספרים סיפור של ניצחון אווירי ומודיעיני מוחץ.

דובר צה"ל סיכם כי הצבא עמד בכל המשימות האסטרטגיות שהגדיר הדרג המדיני, תוך שהוא חושף יכולות חדירה ודיוק שהפתיעו את מערכות ההגנה האווירית האיראניות. "תקיפת האתרים והמפעלים מהווה פגיעה משולבת ביכולות הייצור של המשטר, הן בתוכנית הטילים הבליסטיים והן בתוכנית הנשק הגרעיני", נמסר בצה"ל.