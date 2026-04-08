דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
בצל מסע טיהורים אכזרי שמעלים גנרלים ומדעני גרעין, נרשמה רעידת אדמה: פרופילו של יאנג ווי, המתכנן הראשי של מטוס הקרב המתקדם ביותר בסין, נמחק לחלוטין מהרשת | השתיקה הרועמת של המשטר רק מגבירה את המסתורין סביב גורלו של האיש שבנה את עתיד השמיים של המעצמה (חדשות בעולם)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)
פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של ספינת המלחמה אברהם לינקולן, נושאת המטוסים שמשיכה בפעילות טיסה יומם ולילה במהלך מבצע 'זעם אדיר' | "לינקולן וכנף נושאת המטוסים שלה, המפליגה קרוב לאיראן, מבצעים גלים רצופים של תקיפות", דיווחו בפיקוד המרכז | צפו בתיעוד (צבא)
ששה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן. בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון". האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב (תקיפה והגנה)
המלחמה נגד ציר הרשע עולה שלב: ישראל וארה"ב השיגו שליטה אווירית מלאה בשמי איראן לאחר השמדת 150 מערכות הגנה. ביממה האחרונה חוסלו בכירי איראן בלבנון, הופלו 16 מטוסי קרב של המשטר, והכוחות נערכים לכתישה סופית של מוקדי השלטון בטהרן (תקיפה והגנה)
חילות האוויר של ישראל וארה"ב פתחו במבצע משולב להשמדת מערכי הטילים הבליסטיים של איראן. מטוסי "סופה" חמושים בטילי "רמפייג'" כירורגיים ריסקו אתרי שיגור של טילי "שיהאב-3", בעוד האמריקנים הציבו איום חדש בעומק האסטרטגי עם מערכות ה-HIMARS (צבא)
שאגת הארי סיפקה מהלומת מוות למשטר הרצחני באיראן, אך היום קבלנו כמה תמונות של מבוכה אווירית בשמי המפרץ ודווקא מהצד הטוב בסיפור | בעוד ארה"ב סופרת את חלליה הראשונים, תמונות מטוסי ה-F-15 הצוללים בלהבות בחולות כווית חושפות מורכבות המערכה (חדשות בעולם)