"פעולה שיטתית"

"המשטר באיראן ייפול": הצהרה דרמטית של כ"ץ בבסיס מטוסי ה-F-15

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)

בביקור מיוחד שערך היום בבסיס חיל האוויר תל נוף, שלח שר הביטחון ישראל כ"ץ רמיזה עבה לגבי עתיד המערכה מול איראן. בשיחה עם טייסים ולוחמים מטייסת 106 וטייסת הכטמ"מים 210, הבהיר השר כי הפעילות הנוכחית היא "שיטתית" ובעלת השלכות לדורות קדימה.

"השגנו עשרות שנות ביטחון"

כ"ץ, שלווה בביקור על ידי מפקד הבסיס תא"ל ש', החמיא ליכולות המבצעיות שהופגנו לאחרונה ואמר: "מה שכבר השגנו שווה עשרות שנות ביטחון". לדבריו, העליונות האווירית היא שמאפשרת לדרג המדיני לקבל החלטות אסטרטגיות גורליות בתיאום עם צה"ל.

העיניים לטהרן

בשיא דבריו התייחס השר לאפשרות של שינוי פנימי באיראן: "אם העם האיראני יעשה את מה שהוא רוצה והמשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%". דבריו מגיעים על רקע הדיווחים על פגיעה קשה ביכולות ההגנה וההתקפה של איראן בסבבים האחרונים.

