הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב: "השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו תימשך; צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בפיקוד צפון ועדכן על חיסול מפקד יחידת נצר בחיזבאללה וכי למעלה ממיליון תושבים פונו מהדאחייה ומדרום לבנון: "לא רק שלא ניסוג מול החיזבאללה - אלא ננצל את ההזדמנות כדי להכות בו ולגבות ממנו מחירים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול" | צפו (חדשות בארץ)
שר הביטחון ישראל כ"ץ מגלה כי המבצע האסטרטגי נגד איראן תוכנן במקור להמשך השנה, אך הוקדם לפברואר בשל הזדמנות מבצעית נדירה ותיאום מלא עם ארה"ב. כ"ץ שיבח את אמ"ן על מודיעין מדויק שהוביל לתוצאות פנטסטיות במכת הפתיחה (צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בבור חיל האוויר העביר מסר למנהיג חיזבאללה: "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום. הנחיית ראש הממשלה והנחייתי לצה"ל - לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן" | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב ראשונה במבצע "שאגת הארי": המבצע הזה יימשך ככל שיידרש - הוא לא יופסק רגע לפני שתושגנה המטרות. הסיכול של חמינאי הוא נקודת מפנה, כולנו מקווים שהפעילות תביא גם לתכלית שאנחנו רוצים - שהעם האיראני יוכל לסלק את המשטר הזה עבור עצמו, עבורנו ועבור כל העולם"
שר הביטחון ישראל כ"ץ בהצהרה מיוחדת בעקבות מבצע 'שאגת הארי': "מדינת ישראל לא המתינה לרגע שבו האיום יתממש. פעלנו כדי למנוע ממשטר קיצוני ורצחני להחזיק ביכולות שמסכנות את ישראל ואת העולם כולו. מי שמאיים להשמיד את ישראל - לא יקבל חסינות. כל גורם של המשטר האיראני הוא יעד" (מדיני)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
שר הביטחון והפנים של בלגיה נענה להזמנת ראשי הקהילות באנטווערפן והגיע לביקור בקרב בני הקהילה, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון • הוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בבית הכנסת "אוסטן" בראשות חבר הבד"ץ הגרי"ז פולק וראשי 'מחזיקי הדת' • השר הבטיח: "מחויב לשלומם וביטחונם של יהודי העיר" • סיקור ותיעוד (חרדים)
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
העימות סביב עתיד התחנה הצבאית גולש לאלימות גרפיטי: אלמונים ריססו הלילה מסרי שטנה נגד המערכת המשפטית ועובדי התחנה מחוץ לאולפנים ביפו | בזמן שצו הביניים של בג"ץ מקפיא את החלטת הממשלה לסגור את התחנה, עובדי גל"צ תוקפים: "תוצר מסוכן של הסתה" (בארץ, צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש תגובה חריפה לבג"ץ נגד ועד עובדי גל"צ, בטענה לניסיון הטעיה מכוון | כ"ץ מאשים את עיתונאי התחנה בהגשת תצהירים כוזבים וטוען: "הם שכחו את חובתם המקצועית לבירור העובדות" (פוליטי, משפט)