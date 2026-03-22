בבלי
בשל הירי המסיבי

שר הביטחון שולף את נשק יום הדין: "הורינו להשמיד את כל הגשרים מעל לליטאני"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו (חדשות מלחמה)

דבריו של שר הביטחון | צפו (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור בנודע להמשך הלחימה והתייחס למצב עם בדרום לבנון.

ההערכת המצב התקיימה ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה".

עוד הוא אמר: "צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם".

לסיום אמר שר הביטחון: "אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור. הבטחנו להגן על תושבי הצפון - וכך בדיוק נעשה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר