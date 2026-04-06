כשבוע וחצי לאחר נפילת סמל משה יצחק הכהן הי"ד, הערב התפרסם תחקיר האירוע הקשה סמוך לליטאני בו נהרג | במהלך המבצע שנועד לכבוש תא שטח במרחב הבופור, כח משולב של יהל"ם וגדוד 890 נתקל בהפגזה מרגמתית ורקטית | בעקבות הנפגעים והחשיפה לאש, הכוח נאלץ לסגת ולהשאיר מאחור ציוד חיוני ולפנות פצועים תחת אש (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו (חדשות מלחמה)
בזמן שממשלת לבנון מנסה לקדם תוכנית לפירוז חיזבאללה מנשקו, שלטי חוצות שהוצבו ברחבי המדינה קוראים לתמוך בצבא המקומי: "כולנו איתכם, יותר מאי פעם. אנו מחויבים לשינוי" | גורמי מודיעין מערביים מזהירים כי חיזבאללה ממשיך להתחמש ולשקם את כוחו בצפון המדינה (צבא)