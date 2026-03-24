צה"ל תקף מעבר מרכזי נוסף בנהר הליטאני ששימש את חיזבאללה | צפו בתקיפה

צה"ל תקף מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני | המחבלים השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים | צפו בתקיפת המעבר (צבא)

תקיפת המעבר (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף במהלך הלילה (שלישי) מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני.

מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

תקיפתו מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון.

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מציין כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

