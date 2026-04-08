חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בליל החג על הפסקת אש, למרות שדם, אש ותמרות עשן אמורים היו למלאות את שמי טהרן באותן שעות | אסור להתכחש להישגים הגדולים של המלחמה, למרות שמטרותיה האמיתיות לא הושגו |המערכה הבאה בדרך, השאלה היא מה יקרה בשבועיים הקרובים (פרשנות)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
למרות הפסקת האש הזמנית, שנשמרת כבר יותר מיממה ללא ירי איראני לעבר ישראל, במערכת הביטחון דרוכים וערוכים לחידוש האש, בעקבות התקיפות בלבנון | שר הביטחון ישראל כ"ץ בסרטון פומבי: "חיזבאללה המום מעומק החדירה ומהיקף המכה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה" (אקטואליה, ביטחון)
החות'ים מאיימים על ישראל בתגובה לפעילות בלבנון, ובכירי הארגון הצהירו כי ההסלמה "לא תשאר ללא תגובה". האם הם ימשיכו לשגר טילים למרות הפסקת האש עם איראן? | חיזבאללה בינתיים ממשיך עם הירי ליישובי הצפון (צבא וביטחון)
דובר צה"ל מפרסם כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן | חיל האוויר תקף מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן (שאגת הארי)
הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)