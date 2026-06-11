ברקע החשש מהסלמה מתחדשת והיערכות חיל האוויר הישראלי לתקיפות באיראן, הערב (חמישי) דווח כי ארצות הברית הבהירה לישראל שתקיפות באיראן יעשו בידי האמריקנים בלבד, ובתגובה להפלת המסוק ובנסיון לקדם את המשא ומתן.

בכיר ישראלי סיפר לכאן חדשות כי "קיבלנו מסר ברור לא להתערב. האמריקנים רוצים שהעימות הנוכחי לא יתפשט למדינות נוספות במזרח התיכון, מאחר והם עדיין לא ויתרו על המשא ומתן, וחושבים שזו הדרך לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין".

בתוך כך, בצה"ל נערכים לאפשרות שהאמריקנים יתנו "אור ירוק" בהמשך, ולמעשה יחזרו למתכונת של מבצע "שאגת הארי". הכוננות בישראל נמצאת ברמה הגבוהה ביותר כחלק מההיערכות לתקיפה אמריקנית הלילה באיראן ומחשש לתגובה איראנית לעבר ישראל ומדינות באזור.

במקביל, בחדשות 13 דווח כי בדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בישראל עלתה ההערכה כי אם לא תושג חתימה על הסכם בין ארה"ב לאיראן בתקופה הקרובה, הסיכוי הסיכוי לחזרה ללחימה כוללת בשבועות הקרובים גדל משמעותית.

עוד דווח בכאן חדשות, שאחת ממדינות האזור מנעה מישראל שימוש במרחב האווירי שלה במהלך התקיפות האוויריות של חיל האוויר השבוע. המהלך התקבל בהפתעה בקרב בכירים ישראלים, שסברו כי בדומה לעימותים הקודמים מול איראן, יתקיים שיתוף פעולה בין המדינות. לפי מקור המעורה בנושא, מדובר בהחלטה בדרג גבוה באותה מדינה, דבר שנתפס בישראל כמסר מדיני ברור.