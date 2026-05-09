תיעוד התקיפה ( צילום: דו"צ )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ השמידו בליל שבת אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור גא"פ בצפון רצועת עזה, במסגרת פעילות מתמשכת להסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל ושב"כ, האתר ששייך לארגון הטרור גא"פ שימש בעת האחרונה את מערך הייצור של הארגון וגם את ארגון הטרור חמאס, לייצור מטענים ואחסון אמצעי לחימה נוספים. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל. צעדים למניעת פגיעה באזרחים טרם התקיפה ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, כפי שנהוג בפעילות צה"ל ברצועה. הצעדים כללו פינוי המטרה הצבאית, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר לאורך כל הפעולה. התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להסרת תשתיות טרור ברצועה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, במהלך השבוע האחרון חוסלו 20 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

פעילות נמשכת להסרת איומים

מדובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית מתמקדת בזיהוי והשמדת תשתיות טרור שנועדו לפגוע בכוחות ובאזרחים.

יצוין כי בימים האחרונים פעל צה"ל גם להשמדת מנהרות טרור ברצועה. כוחות המילואים של חטיבת הנגב השמידו בשיתוף יחידת יהל"ם למעלה משניים וחצי קילומטרים של מנהרות טרור, בהן רשת תת-קרקעית מסועפת במזרח רפיח.

אתר יצור רקטות שאותר במרחב חאן יונס ( צילום: דו"צ )

התקיפה המדויקת של אתר הייצור משקפת את המשך המאמצים להסרת יכולות הטרור של ארגוני החמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, תוך שמירה על עקרונות הלחימה המוסריים והצמצום המרבי של פגיעה באזרחים.