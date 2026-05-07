מפקד כוח רדואן חוסל בתקיפה בביירות

חיסול מפקד כח רדואן

צה"ל תקף אתמול (יום ד') בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות וחיסל את אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה לאחר אישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, במסגרת מדיניות הסיכולים הממוקדים נגד מפקדי הארגון.

ע'אלב בלוט מילא במשך שנים שורה של תפקידים מרכזיים ביחידת 'כוח רדואן', ובהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו, היה אחראי על המוכנות והדריכות המבצעית של היחידה ללחימה נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל, ופיקד על פעילות טרור נרחבת בזירה הצפונית. אחראי על עשרות מתווי טרור על פי הנמסר מצה"ל, במהלך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, הכווין ע'אלב בלוט את מחבלי 'כוח רדואן' ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בין הפעולות שביצעו מחבלי היחידה תחת פיקודו: ירי נ"ט לעבר כוחותינו, הפעלת מטעני נפץ ותקיפות נוספות שנועדו לפגוע בלוחמי צה"ל. כידוע, יחידת 'כוח רדואן' נחשבת ליחידת העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, והיא פועלת במימון ובהכוונה ישירה של משטר הטרור האיראני. היחידה אחראית על פעולות טרור מתוחכמות נגד מדינת ישראל, ומפקדיה נחשבים למטרות בעלות ערך מבצעי גבוה.

קידם את תוכנית כיבוש הגליל

מעבר לפעילות המבצעית השוטפת, ע'אלב בלוט קידם את פעולות שיקום היכולות של יחידת 'כוח רדואן' לאחר המכות הקשות שספגה במהלך המלחמה. בפרט, היה אחראי על הפעלת "תוכנית כיבוש הגליל" - תוכנית אסטרטגית שהיחידה בנתה וקידמה במשך שנים, ושנועדה לפלישה לשטח ישראל ופגיעה ביישובי הצפון.

כפי שדווח ב'בבלי', התקיפה בדאחייה הגיעה לאחר שבועות של שקט יחסי בעיר, והיא נועדה להעביר מסר ברור למפקדי חיזבאללה על המחיר שישלמו על המשך הפעילות נגד מדינת ישראל. "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל", נמסר בהודעה המשותפת של נתניהו וכ"ץ.

פעילות מתמשכת נגד תשתיות הטרור

על פי הנמסר מצה"ל, הפעילות המבצעית ממשיכה במטרה להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולמנוע את ניסיונות הארגון להשתקם ולבנות מחדש את כוחו. "לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח", הבהירו ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעתם.

צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול נגד איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ונגד ניסיונות יחידת 'כוח רדואן' להשתקם ולבנות את כוחה מחדש. הפעילות מתקיימת במסגרת המאמץ הרחב להרחקת האיום מעל הגבול הצפוני והשבת הביטחון ליישובי הגליל.