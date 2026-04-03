צה"ל השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של חיזבאללה ברחבי לבנון | בין היתר הותקפו אתרי שיגור מהם מחבלי הארגון תכננו לבצע שיגורים בטווח הזמן המיידי | בנוסף, הותקפו והושמדו מפקדות של יחידת 'כוח רדואן' בביירות (צבא)
חוק הגיוס ז"ל - והפעם זה רשמי: במפלגות החרדיות מלקקים את הפצעים | בצל הדיווח על ערב דרמטי בגזרה הביטחונית: אסירי עולם התורה יתקבלו ע"י המונים בבני ברק | סירי הענק ששימשו את יצרני הקוגלים יוחלפו בחד פעמי - זו הסיבה | בשורת ענק לחסידי סקווירא: איכלוס הקריה החדשה קרוב מתמיד | ירי משולב והתפרסות מחודשת של כוח רדואן: עם כלביא היום ה-12 (מעייריב)
במקביל לחיסול בכירים בארגון ע"י ישראל והשמדת מפקדות טרור, בדיונים ביממה האחרונה עלה התרחיש שיחידת הקומנדו של חיזבאללה תנסה להוציא פעולה של פלישה | הדרג המדיני הנחה את הדרג הצבאי לתגבר את הכוחות באזור הצפון ובתוך לבנון (צבא)
מתחת לפני השטח, מדינת לבנון לא ממש מצליחה להשתלט על ארגון הטרור - והוא מנסה להתעצם | המלחמה בצפון אמנם הסתיימה, אך צה"ל עדיין פועל באיזור בשקט | היום חוסלו שני מחבלים מכוח רדואן תוך פחות משעה | צפו בתיעוד התקיפה (חדשות ביטחון)
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קרא בנאומו לסעודיה "לפתוח דף חדש עם ההתנגדות, על סמך שיח המבוסס על העובדה שישראל היא האויב, לא ההתנגדות" | מקורות סעודים מסרו בתגובה כי "בריתות נכרתות בין מדינות ואם חיזבאללה רציני בכל הקשור לפתיחת דף חדש עם ריאד, הרי שעליו למלא אחר החלטות המדינה הלבנונית" (העולם הערבי)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
צה"ל חיסל מוקדם יותר היום (שבת) את המחבל עבאס אל-חסן והבי, אחראי המודיעין בגדוד בכוח רדואן בחיזבאללה באזור מחרונה שבדרום לבנון | זהו החיסול השני היום בדרום לבנון, ברקע פעילות אינטנסיבית של צה"ל ל"כסח את הדשא" בלבנון (צבא)
מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין שוחח היום (ראשון) עם הנהלת המועצה האזורית הגליל העליון וסקר בפניהם את המצב הבטחוני חצי שנה לאחר הפסקת האש בצפון | האלוף גורדין אמר בין היתר: "המצב הבטחוני מול לבנון ומול חיזבאללה נמצא במצב הכי טוב שהיה לנו בעשורים האחרונים, איום פשיטה של כוח רדואן הוסר באופן מלא" (צבא)