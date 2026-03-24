מפקד גדוד בחטיבת גולני, סגן-אלוף מ׳ ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה הקדמי בדרום לבנון. במהלך פשיטה שבוצעה בשבוע שעבר, חיסלו הכוחות שמונה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ביניהם מחבל השייך למערך הצליפה של יחידת 'כוח רדואן'.

הפעילות מתבצעת במסגרת מאמץ צה"ל להרחקת האיום מעל יישובי הצפון, כאשר הכוחות פועלים בשטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי והשמדת תשתיות הטרור שהוקמו בכפרי המגע הלבנונים. כידוע, צה"ל מיישם במרחב זה את מודל רפיח ובית חאנון מעזה, תוך יצירת מרחב הגנה שיבטיח את ביטחון תושבי הגליל. פיר תת-קרקעי עם עשרות אמצעי לחימה במהלך הפשיטה, זיהו כוחות גולני מחבלים חמושים במספר מוקדים שונים במרחב. הכוחות חיסלו את המחבלים בהתקלות מהקרקע תוך סיוע אווירי של מכלול האש החטיבתי. בהמשך הפעילות, איתרו הכוחות פיר תת-קרקעי שהוביל למרחב שהייה ממנו יצאו המחבלים. בפיר אותרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם רקטות נגד טנקים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מקלעים ורימונים. הכוחות השמידו את המתחם כולו לאחר שפינו את אמצעי הלחימה. על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפיר שימש את מחבלי חיזבאללה כבסיס לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ותושבי ישראל.

פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המשך פעילות נגד חיזבאללה

פעילות חטיבת גולני בדרום לבנון מתווספת לפעילות נרחבת של כוחות צה"ל במרחב. כוחות נוספים, ביניהם חטיבת ההרים וחטיבת גבעתי, ממשיכים בפשיטות ממוקדות להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים.

במקביל, חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות של ארגון הטרור בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון. בלילה האחרון הותקפו מפקדות של חיזבאללה, ביניהם מפקדה של יחידת 'כוח רדואן' ומפקדה של מטה המודיעין של הארגון. כמו כן, תקף צה"ל מעבר נוסף על נהר הליטאני ששימש את המחבלים להעברת אמצעי לחימה ורקטות.

תיעוד מהשמדת המתחם בו אותר הפיר ממנו יצאו המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

יצוין כי חטיבת גולני סיימה לאחרונה פעילות של כחמישה חודשים ברצועת עזה והתייצבה בגזרה הצפונית. הכוחות השלימו סדרת תרגילים המדמים לחימה בלבנון, ונמצאים כעת במוכנות מבצעית מלאה לביצוע כל משימה.